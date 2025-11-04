В Минэнерго объяснили причины очередей за автогазом

Очереди на автогазовых заправках в отдельных регионах Казахстана связаны не с нехваткой топлива, а с временными логистическими трудностями. Об этом на брифинге в Правительстве сообщил вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев, передает informburo.kz
По его словам, Министерство энергетики своевременно распределило между регионами необходимые объёмы сжиженного нефтяного газа. С начала июля основные поставки уже поступают в области. При увеличении объёмов производства ведомство дополнительно направляет топливо в регионы.
Комментируя сообщения об очередях на автогазовых заправках на западе страны, вице-министр пояснил, что причиной стали задержки при транспортировке сжиженного газа и временное скопление вагонов в системе железнодорожных перевозок.
«На сегодняшний день эти вопросы решены. Какого-либо дефицита газа в регионах мы не наблюдаем», — отметил Кайырхан Туткышбаев.
Он добавил, что Министерство энергетики продолжает работать с местными исполнительными органами и представителями железнодорожной отрасли в ручном режиме, чтобы оперативно решать возникающие вопросы. По словам вице-министра, жалобы на нехватку автогаза в регионах больше не поступают, хотя отдельные логистические сложности могут возникать. Министерство намерено заранее предотвращать подобные ситуации.
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