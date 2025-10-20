С начала года в Казахстане ликвидировали 15 нарколабораторий





В Казахстане продолжается усиление борьбы с наркопреступностью. Создание Комитета по противодействию наркопреступности МВД было инициировано в 2024 году и поддержано Главой государства. Сегодня работа ведется в рамках Комплексного плана по противодействию наркопреступности на 2026–2028 годы.

Как сообщили в МВД, комитет занимается не только выявлением и пресечением наркопреступлений, но и совершенствованием законодательства, развитием цифровых инструментов и международного сотрудничества. Так, в мае этого года совместно с правоохранительными органами Украины был ликвидирован крупный нарко-call-центр. По делу задержаны 11 человек, которые занимались вербовкой граждан Казахстана для участия в незаконных схемах распространения наркотиков.

За первое полугодие 2026 года в стране изъято более 7 тонн наркотических средств, в том числе свыше 500 килограммов синтетических наркотиков. За этот период ликвидированы 15 нарколабораторий и пресечена деятельность шести организованных преступных групп, одна из которых имела транснациональный характер.

Особое внимание уделяется борьбе с наркопреступностью в интернете. С помощью системы «Кибернадзор» заблокировано около 6 тысяч сайтов с противоправным контентом. Через «Антифрод-центр» заморожены 9 тысяч банковских карт, использовавшихся для финансирования незаконной деятельности, на общую сумму 135 миллионов тенге. Кроме того, в стране создан «Таргетинг-центр», усилена ответственность за незаконный оборот прекурсоров, сильнодействующих веществ и так называемое «дропперство».

По данным МВД, Казахстан также расширяет международное сотрудничество в сфере противодействия наркопреступности. В феврале в стране прошло заседание Региональной рабочей группы по прекурсорам с участием представителей 15 государств.

В Костанайской области за шесть месяцев текущего года сотрудники полиции выявили 146 правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, из которых 81 квалифицировано как преступление. Зарегистрировано более 40 фактов сбыта наркотических средств, 18 случаев незаконного культивирования наркосодержащих растений и пять фактов хранения наркотиков в особо крупном размере.

Из незаконного оборота в регионе изъято свыше 228 килограммов наркотиков каннабисной группы и более 1,5 килограмма синтетических наркотиков.

В полиции объяснили, зачем на дорогах искусственно сужают проезжую часть Искусственное сужение проезжей части применяется как одна из мер по повышению безопасности дорожного движения. Такой...

В Минэнерго объяснили причины очередей за автогазом Очереди на автогазовых заправках в отдельных регионах Казахстана связаны не с нехваткой топлива, а с...

Иностранцам в Казахстане обновили правила получения вида на жительство Министр внутренних дел Казахстана утвердил новую редакцию правил оказания государственной услуги по выдаче видов на...