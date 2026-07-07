«Умные» газовые счётчики стоимостью до 55 тысяч тенге устанавливают в Казахстане





В Казахстане продолжается цифровизация газовой отрасли. На сегодняшний день в стране установлено более 49 тысяч интеллектуальных газовых счётчиков. Об этом на заседании Правительства сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов, передает informburo.kz

По его словам, внедрение современных приборов учёта ведётся в рамках проекта Aqyl Energy. Всего проект предусматривает установку 1 млн 352 тысяч «умных» счётчиков по всей стране.

Замена существующих приборов будет проводиться поэтапно за счёт газоснабжающих организаций. Новые устройства позволяют автоматически передавать показания, что избавит потребителей от необходимости отправлять фотографии счётчиков через мессенджеры или ожидать визита контролёров.

Стоимость одного интеллектуального счётчика для частного дома составляет от 37 до 55 тысяч тенге. При этом на казахстанском рынке уже работают несколько отечественных производителей таких устройств.

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