Иностранцы покупали фиктивные паспорта за 10 тысяч долларов для проезда через Казахстан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

Сообщается, что 6 апреля в аэропорту Алматы при прохождении паспортного контроля задержаны четверо граждан одной из стран Центральной Азии, предъявивших поддельные документы.

При осмотре багажа обнаружены их настоящие паспорта.

«По предварительным данным, поддельные документы приобретены ими для проезда транзитом через Республику Казахстан. Стоимость одного фиктивного паспорта составляла 10 тысяч долларов. Поддельные документы изъяты», — говорится в сообщении.

Решается вопрос о депортации данных лиц из страны, добавили в ведомстве.

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