Два гражданина ближнего зарубежья задержаны сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП совместно с Погранслужбой в Денисовском районе, недалеко от государственной границы.

Установлено, что нарушители прибыли в область для незаконного пересечения казахстанско-российской границы вне официальных пунктов пропуска. Причиной их правонарушения стала депортация из России за нарушение миграционного законодательства.

За нарушение режима государственной границы РК граждане привлечены к административной ответственности с последующим выдворением из страны.

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