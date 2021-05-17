Иностранец в семье. Кто лишится сельхозземли по новому закону?

Нового закона по вопросам земельных отношений в Казахстане ждали давно. Ведь в стране с 2016 года действует мораторий на продажу и передачу в аренду земель сельхозназначения, введенный Первым Президентом Нурсултаном Назарбаевым, передает alau.kz

Срок его истекает в конце 2021 года. А новый закон в проблемных вопросах ставит окончательные точки. Предусмотрено, что сроки ранее арендованных сельхозземель иностранцами и казахстанскими компаниями с иностранной долей не могут быть продлены, и будут находиться во владении только до истечения срока аренды. По информации Минсельхоза, в настоящее время земли сельскохозяйственного назначения находятся в аренде у семи юридических лиц с иностранным участием, арендуемая ими площадь — почти 75 тыс. гектаров. Как отмечают в местном управлении по контролю за использованием и охраной земель, в Костанайской области таких предприятий нет. Есть еще одно новшество, касаемо брака казахстанца с гражданином другого государства.

«Важный момент, если гражданин владеет семьей и вступает в брак, он теряет. Он утрачивает право на сельхозземлю. Вот ТОО — участие иностранного участия, а здесь семья с участием иностранного человека», — сообщает руководитель управления по контролю за использованием и охраной земель Костанайской области Кайрат Оспанов.

Подписанный 13 мая, президентом Токаевым изменения в закон по вопросам земельных отношений вступят в силу через 10 дней. При этом чиновники отмечают, что ждут еще и подзаконные акты, которые более детальней разъяснят пункты документа.

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