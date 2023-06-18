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Иностранные авто, которые не успеют легализовать, поставят на временный учёт

pixabay.com

Приём заявок на легализацию будет остановлен с 1 июля 2023 года.

Продление срока не будет. Как сообщил сегодня председатель КАП МВД РК Кайсар Султанбаев, автомобили, которые не были сняты с учёта по месту прежней регистрации в странах Евразийского экономического союза и по этой причине не были легализованы, их владельцам разрешат поставить на временный учёт в Казахстане сроком на 5 лет, передает kolesa.kz

Как это будет происходить, какие документы при этом станут оформлять, какие госномера присваивать и каково в целом будет правовое положение подобных машин в Казахстане, в МВД не уточнили. Тем не менее, Султанбаев пообещал, что «к гражданам, которые продолжат эксплуатировать автомобили с иностранным учётом с нарушением законодательства Республики Казахстан, будут приниматься соответствующие меры».

По его словам, на 16 июня в стране было легализовано более 161 тысячи автомобилей, ещё свыше 13 тысяч ожидают регистрации. В числе прочих, на учёт поставлено около 7 тысяч автомобилей-конструкторов, легализация которых началась с 22 мая текущего года.

К. Султанбаев также заверил, что всем гражданам Казахстана, подавшим заявки до 1 июля текущего года, будет предоставлено право легализовать автомобили после указанного срока.

На старте легализации, зампред КАП МВД РК И. Лепёха пообещал сразу после 1 июля провести рейд «Легальный водитель», в ходе которого будут выявляться иностранные авто, не зарегистрированные в РК.

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