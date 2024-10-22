С июля 30-летний гражданин ближнего зарубежья, приехавший в Казахстан, обналичивал похищенные мошенниками крупные суммы денег в городах Актобе, Атырау и Актау. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

После, переводил на банковские карты, отправленные ему «кураторами» через Telegram.

Его 21-летний помощник только начал свою преступную карьеру, набираясь опыта у сообщника.

Оба были задержаны в Костанае после очередного обналичивания денег жертв мошенничества.

В ходе личного обыска и в их съемной квартире сотрудники полиции изъяли мобильные телефоны и банковские карты третьих лиц.

Установлено, что задержанные причастны к нескольким фактам мошенничества.

Полицейские продолжают расследование и напоминают гражданам об ответственности за соучастие в совершении преступлений, а также за продажу своих банковских карт третьим лицам.

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