Иностранным студентам разрешат приехать в Россию — СМИ

Иностранным студентам разрешат приехать в Россию для продолжения обучения в традиционном формате. Правила въезда уже разработаны и должны утвердить в ближайшее время. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования соседней страны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на «Хабар 24».

Также телеканал сообщает, что зарубежные студенты получат возможность поселиться в общежитиях.

«Решение поддержали и в оперштабе по предупреждению распространения коронавируса», — цитируют СМИ.

Напомним, в 2020 году казахстанские студенты, которые получали образование в вузах России, пожаловались на проблемы с дистанционным обучением и в очередной раз попросили открыть для них границы.

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