Иностранным студентам разрешат приехать в Россию — СМИ

inbusiness.kz
Иностранным студентам разрешат приехать в Россию для продолжения обучения в традиционном формате. Правила въезда уже разработаны и должны утвердить в ближайшее время. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования соседней страны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на «Хабар 24».
Также телеканал сообщает, что зарубежные студенты получат возможность поселиться в общежитиях.
«Решение поддержали и в оперштабе по предупреждению распространения коронавируса», — цитируют СМИ.
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