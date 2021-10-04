Instagram, Facebook и WhatsApp перестали работать сразу в нескольких странах

Мессенджеры WhatsApp, Instagram и Facebook перестали работать по всему миру, сообщает zakon.kz.

Пользователи из Казахстана также жалуются на то, что подключиться к социальным сетям не удается.

По данным сайта Downdetector, проблемы наблюдаются также у пользователей из России, Украины, Польши, Словакии, Венгрии, Эстонии, Латвии и других стран. Причины неполадок в работе пока неясны.

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