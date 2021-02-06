Instagram массово блокирует украденные аккаунты

Социальная сеть Instagram совместно с Twitter и TikTok удалили со своих платформ профили пользователей, которые занимались кражей и последующей перепродажей аккаунтов с короткими никнеймами, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.

Аккаунты с никнеймами, состоящими из одного слова, такие как @food, @Sick или @Miracle, ценятся в социальных сетях, поскольку привлекают внимание и указывают на то, что пользователь давно зарегистрировался.

Сообщается, что Instagram начал удалять аккаунты 4 февраля. Социальная сеть проверила сайт ogusers.com, где перепродают аккаунты, и обнаружила, что такие профили покупают с помощью взломов аккаунтов, вымогательства, шантажа и преследования пользователей, а продают за десятки тысяч долларов.

В социальной сети заявили, что за захватом сотен аккаунтов стоят девять киберпреступников. По данным издания, в основном это были подростки, которые пытались заработать во время пандемии. Блокировка распространяется не только на них, но и на посредников, которые помогли организовать покупку и продажу аккаунтов через сайт.

Следует отметить, что социальная сеть пытается вернуть учетные записи их первоначальным владельцам, однако возникают проблемы с проверкой личности, так как хакеры могут убедительно выдавать себя за владельцев аккаунтов.

В TikTok и Twitter подтвердили, что при поддержке Instagram удалили со своих платформ аккаунты, которые регистрировали имена пользователей для перепродажи.

Отмечается, что компания сотрудничает с местными правоохранительными органами, чтобы привлечь виновных к ответственности.

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