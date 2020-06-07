Instagram обяжет просить разрешения на использование изображений автора

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Официальные представители Instagram заявили, что при встраивании постов из инстаграма теперь надо будет запрашивать авторские права, сообщает zakon.kz.
Как пишет Ars Technica, если пользователь встраивает контент из инстаграма с указанием первоисточника, это не освобождает его от претензий правообладателя. Если не обратиться к автору за разрешением, то пользователь инстаграма может подать судебный иск о нарушении авторских прав.
Как сообщили в Instagram, сервис предоставляет только технические средства для встраивания изображений, но не сублицензию.
Представители компании Facebook, владеющей Instagram, объяснили, что сервис предоставляет только технические средства для встраивания изображений, но не сублицензию.
В то время как наша политика обслуживания позволяет нам предоставлять сублицензию, мы не предоставляем её для нашего встроенного API.
Таким образом, даже используя API, сайтам все-таки нужно получать разрешение у фотографа, прежде чем встроить его контент.
В Facebook добавили, что хотят дать пользователям больше контроля над тем, как могут использоваться их изображения. Сейчас запретить встраивание контента можно только путем переключения аккаунта Instagram в приватный режим.