Instagram скроет подписки пользователей из России и Украины

Социальная сеть Instagram, принадлежащая Meta, перестанет показывать информацию о подписках пользователей в России и Украине, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Tech Crunch.

Компания также начнет понижать рейтинг сообщений российских государственных СМИ, размещая любые истории из этих СМИ ниже других материалов из других источников. Пользователи, которые захотят поделиться историями с любого из этих аккаунтов, теперь будут видеть всплывающее сообщение, предостерегающее их от распространения «российских СМИ, контролируемых государством». В компании пояснили, что таким образом намерены защитить сообщества двух стран.

«Чтобы помочь защитить наши сообщества в Украине и России, мы теперь будем скрывать информацию о подписчиках и подписках людей, находящихся в этих двух странах», — говорится в заявлении компании.

Пользователи, которые делятся историями со стикерами ссылок, указывающими на домены, связанные с российскими государственными СМИ, получат такое же уведомление. Контент с российских государственных аккаунтов также больше не будет появляться в Reels, более того, будут понижены в выдаче публикации в Stories.

«Instagram считает, что аккаунт, создавший этот пост, может частично или полностью находиться под редакционным контролем российского правительства», — говорится в сообщении.

Также будут скрыты данные о подписчиках пользователей и тех, кто подписан друг на друга в личных аккаунтах, расположенных в этих странах.

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