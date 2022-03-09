Instagram скроет подписки пользователей из России и Украины

Социальная сеть Instagram, принадлежащая Meta, перестанет показывать информацию о подписках пользователей в России и Украине, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Tech Crunch.
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Компания также начнет понижать рейтинг сообщений российских государственных СМИ, размещая любые истории из этих СМИ ниже других материалов из других источников. Пользователи, которые захотят поделиться историями с любого из этих аккаунтов, теперь будут видеть всплывающее сообщение, предостерегающее их от распространения «российских СМИ, контролируемых государством». В компании пояснили, что таким образом намерены защитить сообщества двух стран.
«Чтобы помочь защитить наши сообщества в Украине и России, мы теперь будем скрывать информацию о подписчиках и подписках людей, находящихся в этих двух странах», — говорится в заявлении компании.
«Instagram считает, что аккаунт, создавший этот пост, может частично или полностью находиться под редакционным контролем российского правительства», — говорится в сообщении.
Также будут скрыты данные о подписчиках пользователей и тех, кто подписан друг на друга в личных аккаунтах, расположенных в этих странах.
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