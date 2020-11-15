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Instagram впервые за долгое время обновляет дизайн

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Впервые за много лет социальная сеть Instagram вносит существенные изменения в дизайн главного экрана своего мобильного приложения, сообщает zakon.kz.

В официальном блоге компании отмечается, что на главный экран будут добавлены вкладки Reels и Shop.

На первой вкладке будут показываться персональные рекомендации, подборки канала @shop, видеоролики для покупок и коллекции новых продуктов.

С помощью Reels можно создавать короткие видеоролики в стиле TikTok и обмениваться ими. Есть возможность выбрать музыку для видео из каталога, создать ремиксы и мемы, использовать эффекты дополненной реальности. Вкладка даёт доступ к коллекции роликов от других пользователей.

Во вкладке Shop пользователи смогут просматривать персональные рекомендации, подборки редакторов, видео с опцией покупки и коллекции новых продуктов.

С появлением новых вкладок поменяли свое местоположение и другие элементы интерфейса. Вкладка, где собраны лайки пользователя, и вкладка для создания нового поста переместились в верхний правый угол экрана. Теперь они располагаются возле иконки для обмена личными сообщениями.

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