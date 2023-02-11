Инсультный центр без лифта. В Костанайской области пациентов вынуждены носить на руках

Пациентов носят на руках. И это не акт доброй воли, а вынужденная мера.

В недавно открывшемся инсультном центре в Аулиеколе нет лифта. Палаты расположены на втором этаже, а всё оборудование на первом. Поэтому не ходячих пациентов местный персонал переносит вручную.

Инсультный центр в Аулиекольском районе начал работать 4 января этого года. Прошёл уже месяц, за это время здесь получили лечение 50 человек. Кроме того, провели 4 операции на сосудах сердца и сосудах головного мозга. О них местные врачи говорят с гордостью. Операции делают без разрезов. Во-первых, это предотвращает возможные осложнения в ходе операции. Во-вторых, на следующий день пациент может идти домой. Всё это благодаря современному оборудованию, которое закупили за счёт спонсоров.

«Это ангиографическая установка и стол ангиографический. Очень современные и высококачественные. Я думаю, это единственный у нас в области аппарат, с разрешительной способностью, как у него, ни в Костанае, Ни в Рудном, ни в Лисаковске таких аппаратов нет», — сообщил врач-невролог Аулиекольского инсультного центра Елнур Маханов.

Ольга Таран уже несколько дней проходит лечение в новом центре. Она около десяти лет состоит на учёте с гипертонией. На днях у женщины поднялось высокое давление со спазмом сосудов, и участковый врач принял решение её госпитализировать в инсультный центр. Раньше ей приходилось ездить на лечение в Костанай.

«Я когда узнала, что здесь открыли инсультное отделение с неврологическими койками, я, как пациентка, очень обрадовалась. Не надо ехать нам в область, и ещё плюс, что здесь поставили томограф. Без всяких проблем можно сделать компьютерную томографию. Уже доктор и пациент знают состояние. Это очень удобно», — говорит пациентка Аулиекольского инсультного центра Ольга Таран.

И врачи, и пациенты безусловно рады появлению такой клиники с новейшим оборудованием в Аулиеколе. Но при множестве плюсов, здесь есть один, но существенный минус. В здании почему-то не установили лифт. Палаты находятся на втором этаже, поэтому «сложных» пациентов персонал носит на руках.

«Для того, чтобы поднять пациента на второй этаж, так как отделение и палаты круглосуточного пребывания у нас на втором этаже, я вижу потребность очень большую в лифте. Нам нужен лифт. Потому что, всех пациентов, поступающих в тяжелом состоянии, приходится транспортировать или на креслах, или на носилках. Что в свою очередь может сказаться как на здоровье пациентов, так и на здоровье медицинского персонала. Поэтому я прошу, от нашей администрации, от руководства области, от руководства управления здравоохранения оказать нам всяческое содействие в установке лифта», — сообщил врач.

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