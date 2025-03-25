В некоторых регионах Казахстана в ближайшие дни ожидаются разливы и затопления, сообщает «Казгидромет», передает informburo.kz

По данным синоптиков, в Абайской области и ВКО в период 25-27 марта продолжится интенсивное снеготаяние, ожидается формирование талого и склонового стоков, подъём уровней воды на реках и вскрытие рек от льда, не исключено образование заторов льда в руслах рек. При этом возможны разливы и затопления.

«В связи с прогнозом сильных дождей в горных и предгорных районах Туркестанской области 25-26 марта ожидается формирование склонового стока и подъёмы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и затопления. При превышении опасных отметок сохраняется угроза подтопления населённых пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных в пойменных участках рек», – отмечается в прогнозе.

В Жетысуской области из-за сильных осадков 25-27 марта в горных и предгорных районах ожидается формирование склонового стока и подъём уровней воды на реках. Возможны разливы и затопления, также сохраняется угроза подтопления населённых пунктов, хозпостроек и дорог.

Во всех этих регионах объявлено штормовое предупреждение.

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