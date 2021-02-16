“Интер” вырывается вперед

Большую часть нынешнего сезона “Милан” возглавлял турнирную таблицу серии А, и почти все были уверены, что после 22 тура он сохранит 1-е место. Выезд в Специю многие эксперты называли легкой прогулкой, ведь местная команда идет в хвосте чемпионата. Коллектив Пиоли в хорошей форме, все ведущие футболисты здоровы и букмекерские конторы на тенге отдавали предпочтение “Милану”.

Но вместо ожидаемой победы лидер сотворил антирекорд сезона — впервые за 22 матча команда ни разу не пробила в створ ворот. Хозяева превзошли гостей по ударам, два из которых оказались голевыми. На 56-й минуте “Специя” быстрой комбинацией вывела Джулио Маджоре на пустые ворота и полузащитник легко поразил цель. А в середине тайма Симоне Бастони после розыгрыша штрафного нанес великолепный удар впритирку со штангой, похоронив шансы “Милана” увезти хотя бы очко.

Главный преследователь и соперник команды — “Интер”, принимал дома римский “Лацио”. Хозяева вышли вперед в середине тайма, защитник сбил ворвавшегося в штрафную Мартинеса и Лукаку четко реализовал пенальти. Под конец тайма бельгиец забил уже с игры — мяч прилетел к нему рикошетом от Лаццари и свой шанс форвард использовал.

Во втором тайме рикошет сыграл в пользу “Лацио” — после штрафного мяч изменил направление и оказался в сетке ворот Хандановича. Однако через 3 минуты “Интер” восстановил преимущество. В стремительной контратаке Лукаку протащил мяч через половину поля и отдал пас бежавшему параллельно Мартинесу, которому оставалось лишь попасть в пустые ворота. Взяв три очка, подопечные Конте на одно опередили “Милан”.

В следующем туре состоится игра, способная решить судьбу всего чемпионата — “Интер” и “Милан” бьются между собой. Для коллектива Пиоли это великолепный шанс вернуться на первое место, подопечные Конте в случае успеха не только укрепят лидерство, но и подорвут моральный дух соперника.

Идущая третьей “Рома” пока отстает на порядочное расстояние — 7 очков. С “Удинезе” римский клуб расправился без особых проблем. На 5-й минуте Верету открыл счет, в середине тайма он же его удвоил, а под конец матча Педро довел счет до разгромного — 3:0.

“Ювентус” играл на выезде с “Наполи”. Судьба матча решилась на исходе получаса игры. Хозяева заработали пенальти, Инсинье без труда переиграл Щенсного. 1:0 в пользу “Наполи”. От лидера “Юве” отстает на 8 очков, имея игру в запасе.

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