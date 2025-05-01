В марте 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число объявлений о сдаче дач в аренду в некоторых регионах Казахстана заметно выросло, подсчитали в администрации сервиса OLX, передает informburo.kz

Речь идёт о Восточно-Казахстанской (рост на 210%), Актюбинской (на 142%), Западно-Казахстанской (на 69%) и Туркестанской (на 56%) областях. В большинстве других регионов объявлений о сдаче дач стало, напротив, меньше.

«Снижение может быть связано с временным спадом активности на локальных рынках или переходом владельцев к продаже вместо сдачи», – предположили в администрации сервиса.

Число откликов на объявления о продаже дач выросло в Астане на 28%, в Жамбылской области – на 24%, в СКО – на 21%, а в ВКО – на 12%. Вместе с тем, в Павлодарской области оно упало на 70%. Медианная цена продаваемых дач в Павлодарской области выросла на 133%, в Карагандинской области – на 22%, в Жамбылской области – на 18%, а в Мангистауской области – наоборот, снизилась на 9%.

«Вырос интерес к участкам с готовой инфраструктурой – наличием воды, электричества и подъездных дорог. Также пользователи чаще фильтруют предложения по наличию бань, теплиц или дополнительного участка. Это указывает на стремление приобрести дачу не только для отдыха, но и для устойчивого проживания в тёплый сезон», – обратили внимание в администрации сервиса.

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