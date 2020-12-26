Интересные факты о новогодних блюдах

Историк кулинарии и автор кулинарных книг Павел Сюткин рассказал о том, как менялись главные блюда новогоднего стола, сообщает zakon.kz со ссылкой на «Звезда«.

Всем известный холодец в 19 веке был совсем не таким, каким мы его привыкли видеть, а являлся настоящим десертом.

Салат Оливье

Оказывается, что знаменитое блюдо связано с кулинаром 19 века, по фамилии которого он был назван, Люсьеном Оливье. Салат конечно, очень далек от того, что сегодня мы готовим на Новый год. Главное отличие — это ланспик. Ланспик – это застывший куриный или птичий бульон, порезанный на мелкие кубики и замешанный в салат. Были там и раковые шейки, и икра даже, и каперсы. Не говоря о том, что готовился он не с курицей, не с докторской колбасой, а с рябчиками.

Преображение рецепта Оливье случилось намного позже. В 1939 году российский шеф-повар сделал похожий салат. Тогда он назывался майонез из дичи. При этом слово майонез обозначало уже готовое блюдо, «далекое от сегодняшних вкусов». Каперсы заменяются на зеленый горошек, а раковые шейки на вареную морковь. Видимо, по цвету. И все это заливается баночным майонезом, который только-только начали выпускать по всей стране.

Примерно в этом виде салат Оливье и дошел до нас, изменившись лишь в том, что вместо курицы или дичи туда начали класть докторскую колбасу.

Селедка под шубой

История его создания тоже не так проста. Эксперты до сих пор спорят о том, как он был придуман. По словам специалиста, в таком виде, как сейчас, этот салат появляется в конце 60-х годов. Примечательно, что до перестройки это блюдо было полностью домашним, а не ресторанным.

Жаренный гусь или курица

Помимо салатов традиционная новогодняя трапеза предполагает и другие блюда. Многие века праздничные столы немыслимы без рождественского гуся. Маленькая деталь, гусем тогда называлась любая птица, которую решали подобрать для застолья. В советские времена такой птицей стала простая жаренная в духовке курица, обычно еще и натертая солью-перцем.

Более изощренные домашние хозяйки делали курицу на бутылке. Был такой способ. Сейчас, наверное, о нем уже подзабыли, а раньше это было. Бралась бутылка, лучше из-под молока, с широким горлышком, наливалась туда вода до половины, а потом бралась курица и насаживалась на эту бутылку широким своим концом, будто бы она сидит.

Этот полузабытый способ готовки помогал блюду быть особенно вкусным. Эффект прожарки создавался снаружи, тогда как пар из бутылки давал мягкость внутри.

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