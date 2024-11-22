Ранее абонентам Kcell и Activ пришли сообщения о повышении абонентской платы по тарифам.

В ответ на официальный запрос редакции в Kcell (владелец бренда Activ) сообщили, что с 13 декабря планируется корректировка стоимости 18 тарифных планов Kcell и Activ.

«Среднее увеличение стоимости составит от 6 до 25 процентов (в среднем 400 тенге) в зависимости от текущих условий тарифа», — сообщили в Kcell.

В компании заявили, что тарифная политика Kcell и Activ формируется в зависимости от рыночных условий.