Интернет-магазин открыли в Костанайском следственном изоляторе

Основателем стала супруга одного из освободившегося осужденного. Через сайт можно заказать продукты питания, средства гигиены и другие, разрешенные в местах лишения свободы, товары по выгодным ценам и в большом ассортименте. Об этом сообщает пресс-служба ДУИС по Костанайской области.

«По своему опыту знаю как это, стоять с огромными пакетами и ждать пока до тебя дойдет очередь, ведь совсем недавно с мест лишения свободы освободился мой супруг, и мы решили , что в период пандемии усовершенствовать и упростить процесс передач продуктов питания и предметов первой необходимости будет очень актуально, так и появилась идея открытия нашего интернет-магазина», — поделилась основатель Алдамбергенова Анара.

Теперь родные содержащихся в следственном изоляторе могут приобретать продукты питания с любого устройства, которое подключено к интернету и доставка передачи в учреждение полностью организуется за счет средств магазина. Заказ формируется на сайте, после курьер направляет уже готовую посылку подследственному в СИЗО.

«В ассортименте магазина имеется все необходимое что нужно содержащимся за колючей проволокой, и самое главное – оплату можно производить не выходя из дома», — поделилась своим мнением одна из первых пользователей интернет-магазина.

В дальнейшем планируется разработка терминалов магазина, которые будут установлены внутри учреждения для того, чтобы осужденные могли сами производить заказы.

«Для каждого осуждённого будет предусмотрены логин и пароль, через учетную запись которого можно будет сделать заказы», — пояснили в ведомстве.

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