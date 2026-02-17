В Костанайской области пресечена серия интернет-мошенничеств, связанных с продажей дорогих смартфонов. Сотрудники департамента полиции региона совместно с коллегами из Целиноградского отдела полиции Акмолинской области установили и задержали подозреваемого.

По данным следствия, житель региона размещал на популярной платформе OLX объявления о продаже мобильных телефонов марки iPhone. После получения предоплаты от покупателей он переставал выходить на связь. Полученные средства злоумышленник переводил через криптообменник на свой банковский счёт.

Общий ущерб от его действий составил около 250 тысяч тенге.

В настоящее время мужчина признался в пяти эпизодах мошенничества, во всех случаях пострадавшими стали жители Костанайской области.

По факту ведётся досудебное расследование. Правоохранительные органы продолжают проверку возможной причастности подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

Аномальное тепло сменится снегом и ветром: прогноз Казгидромета В южных регионах Казахстана зима в этом году выдалась необычно тёплой. Однако синоптики предупреждают: в...

Продала всё ради прибыли: новая схема аферистов в Костанайской области Рынок недвижимости всё чаще становится частью мошеннических схем. Однако злоумышленники находят жертв не через объявления...