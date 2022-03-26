Интернет-мошенник из столицы обманул жительницу Костанайской области, передает Polisia.kz.

Жительница Костанайской области выразила признательность акмолинским полицейским, которые помогли ей вернуть деньги, отправленные недобросовестным продавцам в сети интернет. По словам женщины, она планировала приобрести в подарок набор посуды и нашла подходящий товар в интернет-магазине, расположенном в городе Есиле Акмолинской области.

12 марта покупательница, обговорив с продавцом условия пересылки товара и дату получения, перевела ему оплату в сумме 8 700 тенге. По истечении 12 дней, не дождавшись доставки, женщина решила обратиться в direct ведомственной Instagram страницы ОП Есильского района. По словам покупательницы, товар ей обещали доставить в течение 5-6 дней, но после получения денег продавец перестал выходить на связь, игнорируя ее звонки и сообщения. Полицейский Есильского РОП Ануар Сеитов оперативно установил недобросовестного продавца, который, как выяснилось, проживал в городе Нур-Султане. В тот же день женщине были возвращены ее денежные средства.

С предпринимателем была проведена профилактическая беседа. Мужчина пояснил, что не смог исполнить заказ в срок по объективным причинам.

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