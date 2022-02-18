Интернет-мошенник оформивший 16 кредитов на жителя Костаная, задержан

kp.kz
Полицейскими отдела по борьбе с киберпреступностью ДП Костанайской области раскрыт факт мошенничества, совершенный с использованием информационных технологий.
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Подозреваемый оформил на костанайца 16 кредитов на сумму более миллиона тенге.
Заявление от 50-летнего жителя города Костанай поступило в полицию 17 февраля. Мужчина рассказал, что неизвестный оформил на него микрокредиты на общую сумму более миллиона тенге. К нему стали приходить уведомления от нескольких микрофинансовых организаций о просроченных кредитах.
Полицейские установили, что с августа прошлого года 37-летний костанаец, воспользовавшись доверием, взял сотовый телефон у потерпевшего на временное пользование. За это время подозреваемый, используя данные заявителя, смог оформить 16 микрозаймов в кредитных организациях на большую сумму.
В течение суток оперативники задержали мошенника. Подозреваемый в прошлом году также совершил 7 аналогичных преступлений в отношении жителей областного центра.
С начала года жертвами интернет – мошенничеств в регионе стали 142 человека. Стражи порядка предупреждают, соблюдать меры предосторожности при совершении любой сделки с использованием сети интернет, не передавать свои персональные данные незнакомым людям.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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