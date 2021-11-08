Интернет-мошенники обманули жителей Костанайской области на 70 миллионов тенге

С начала года сотрудниками отдела по борьбе с киберпреступностью ДП Костанайской области раскрыто 370 преступлений, совершенных с использованием информационных технологий.

С 8-14 ноября 2021 года на территории Костанайской области проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Hi-tech».

«Цель мероприятия – выявление, пресечение и раскрытие правонарушений в сфере информатизации и связи, а также выявление лиц, незаконно изготовляющих, тиражирующих и распространяющих продукцию, запрещенную в свободном обороте» — сообщил начальник отдела Сабит Ибраемов.

В рамках ОПМ полицеские еще раз обращаются к гражданам о проявлении бдительности при сообщениях от неизвестных лиц о состоянии их вкладов в банке, сообщения личных данных.

«Основной мерой профилактики данного вида предступлений мы считаем информирование граждан о способах и видах интернет- мошенничеств», — отмечает подполковник полиции.

С начала года в области зарегистрировано более тысячи таких фактов. Общий ущерб состовил более 70 млн тенге.

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