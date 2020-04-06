Интернет не выдержал. Как проходит дистанционное обучение костанайских школьников

Казахстанский интернет оказался не приспособлен для выхода всех школьников в прямые эфиры. Поэтому в министерстве образования страны решили отменить проведение уроков через видеоконференции. А количество СОРов и СОЧей сократили до 1 по каждому предмету, передает alau.kz

Сегодня у всех казахстанских школьников началась последняя учебная четверть. Изначально планировалось, что уроки будут проходить в формате видеоконференции, через такие платформы как зум. А задания и маршрутные листы должны прикрепляться к системе Кунделик. Родители и школьники с начала апреля тестировали такой формат обучения. Правда, не все прошло гладко, кто-то не мог подключиться, у кого-то обрывалась связь, а у кого-то не загружался Кунделик. В итоге министр образования и науки заявил, что наш интернет не приспособлен для того, чтобы 2,5 млн детей выходили в прямые эфиры. Так что идею с обучением через онлайн-стриминг отменили. Как теперь решили проводить обучение?

«Будет проходить в трех форматах. Посредством телеуроков, использованием интернет платформ и передачей заданий через почту или нарочно на бумажных носителях. Что под этим нужно подразумевать? На телеканалах Ел арна и Балапан будут передаваться телеуроки с 1 по 11 класс на русском и на казахском языке», — рассказала заместитель руководителя центра методического сопровождения управления образования Сайран Мукашева.

Список телеканалов, где будут транслироваться уроки, планируют расширить. Есть и еще один способ получить знания по новой теме.

«Методическим центром управления образования совместно с отделами образования разработаны уроки с 1 по 11 класс, которые размещены на ютуб канале сайта управления образования», — пояснила Сайран Мукашева.

Ежедневно специалистами загружаются видеоуроки. При этом в некоторых школах учителя записывают собственные лекции и загружают на сайты школ. Использовать учителям советуют все возможные способы, не акцентируя внимание, на специальных обучающих платформах. В управлении образования отметили, что обмениваться заданиями можно через социальные сети, педагоги сами решают как будет удобнее. Что касается проверки знаний, то количество СОРов решили сократить. Вместо 2-3, которые должны были пройти в этой четверти, будет только 1.

«Они будут отвечать тем целям, которые предусмотрены в четвертой четверти. И по завершении СОР будет проводиться СОЧ с 1 мая и в течение недели или двух недель проводиться будет СОЧ, по результатам которого будут выставлены годовые оценки учащимся», — добавила Сайран Мукашева.

СОРы и СОЧи будут проведены также в дистанционном формате. То, как ребенок усвоил тему и насколько честно написал контрольную, проконтролировать сложно, отметила Сайран Мукашева. Надеяться будут на академическую честность учащихся. В МОН РК также предупредили, что директорам запрещено требовать от учителей фото и видео отчета дистанционных уроков, нарушение может грозить увольнением.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.