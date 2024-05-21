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Интернет подорожает с 1 июля в Казахстане

Фотография для новости Интернет подорожает с 1 июля в Казахстане

pixabay.com

Информация о повышении тарифов появилась на официальном сайте АО «Казахтелеком».

«Сообщаем Вам о повышении тарифов на некоторые тарифные планы архивной линейки тарифов с 1 июля 2024 года. Изменение тарифов коснется абонентов», — говорится в сообщении.  Далее приведен список тарифных планов.

№п/п Тарифный план Тариф с 01.07.2024 г., в тенге с ндс
1 Домашний интернет до 100 Мбит/с по тарифным планам (Домашний Интернет 50 Мбит/с (без контракта), Base Hit iD Net, Base Turbo iD Net, FTTx Super Hit, Hit New iD Net, iD Net Sprint FTTH, Turbo New iD Net, Казахстан iD Net Hit, Казахстан iD Net Turbo, Домашний Интернет 100 Мбит/с, Домашний Интернет 100 Мбит/с ETTH, Домашний интернет 40 Мбит/с(VDSL), Домашний Интернет 50 Мбит/с, Зачетный Интернет, Интернет 200 promo (1 год)) 5 499
2 Light PromoFTTx(без контракта) 6499
3 Базовый NEW iD Net годовой 5 999
4 Умный телефон Hit iD Net 5 999
5 Умный телефон Turbo iD Net 5 999
6 BTL Triple St(выгодно) 6899
7 Стандарт КТВ 1 ID Net 7499
8 Стандарт КТВ 2 ID Net 7499
9 BTL Quadro S(выгодно) 7899
10 Silver New t (без контракта) без STB 7499
11 Silver t (без контракта) 7499
12 Silver New St (без контракта) без STB 7999
13 Silver St (без контракта) 7999
14 Silver St OTT(без контракта) 7999
15 Silver M (без контракта) Керемет 1 7999
16 Silver M (без контракта) Керемет 2 7999
17 Silver m(без контракта)_с номером Практичный ALTEL 7999
18 Silver m(без контракта)с номером Оптимальный ALTEL 7999
19 Silver М (без контракта) cБазовый 7999
20 Silver М (без контракта) c Максимальный 7999
21 Light Sm(без контракта) с номером Практичный ALTEL 7999
22 Light Sm(без контракта)с номером Оптимальный ALTEL 7999
23 Light St(без контракта) 6999
24 Silver SM (без контракта) Керемет 1 8999
25 Silver SM (без контракта) Керемет 2 8999
26 Silver SM(без контракта) сБазовый 8999
27 Silver SM(без контракта) с Максимальный 8999
28 Silver SM(без контракта) с номером Оптим. ALTEL 8999
29 Silver SM(без контракта)с номером Практичный ALTEL 8999
30 Black (без контракта) Оптимальный ALTEL NEW 8999
31 Black (без контракта) Практичный ALTEL NEW 8999
32 Black (без контракта) с моб.ном Практичный ALTEL 8999
33 Black (без контракта) с моб.ном.Оптимальный ALTEL 8999
34 Black(без контракта) сПрактичный 8999
35 Black(без контракта) с Оптимальный 8999
36 Ultra (без контракта) с моб.ном Максимальный Kcell 9999
37 Ultra (без контракта) с моб.номером Базовый Kcell 9999
38 Ultra (без контракта) сКеремет 1 9999
39 Ultra (без контракта) сКеремет 2 9999
40 Black S(без контракта) с моб.ном.Оптимальный ALTEL 9999
41 Black S(без контракта) с моб.ном.Практичный ALTEL 9999
42 Black S(без контракта) с моб.Оптимальный Altel New 9999
43 Black S(без контракта) с моб.Практичный Altel New 9999
44 Black New S (без контр) без STB Оптимальный 9999
45 Black New S (без контр) без STBПрактичный 9999
46 Ultra S (без контракта) с моб.ном Базовый Kcell 10999
47 Ultra S(без контракта)с моб.ном Максимальный Kcell 10999
48 Ultra New S (без контр) без STB Керемет 1 10999
49 Ultra New S (без контр) без STB Керемет 2 10999
50 Ultra S(без контракта) сКеремет 1 10999
51 Ultra S(без контракта) сКеремет 2 10999
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