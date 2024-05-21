Интернет подорожает с 1 июля в Казахстане

Информация о повышении тарифов появилась на официальном сайте АО «Казахтелеком».

«Сообщаем Вам о повышении тарифов на некоторые тарифные планы архивной линейки тарифов с 1 июля 2024 года. Изменение тарифов коснется абонентов», — говорится в сообщении. Далее приведен список тарифных планов.

№п/п Тарифный план Тариф с 01.07.2024 г., в тенге с ндс 1 Домашний интернет до 100 Мбит/с по тарифным планам (Домашний Интернет 50 Мбит/с (без контракта), Base Hit iD Net, Base Turbo iD Net, FTTx Super Hit, Hit New iD Net, iD Net Sprint FTTH, Turbo New iD Net, Казахстан iD Net Hit, Казахстан iD Net Turbo, Домашний Интернет 100 Мбит/с, Домашний Интернет 100 Мбит/с ETTH, Домашний интернет 40 Мбит/с(VDSL), Домашний Интернет 50 Мбит/с, Зачетный Интернет, Интернет 200 promo (1 год)) 5 499 2 Light PromoFTTx(без контракта) 6499 3 Базовый NEW iD Net годовой 5 999 4 Умный телефон Hit iD Net 5 999 5 Умный телефон Turbo iD Net 5 999 6 BTL Triple St(выгодно) 6899 7 Стандарт КТВ 1 ID Net 7499 8 Стандарт КТВ 2 ID Net 7499 9 BTL Quadro S(выгодно) 7899 10 Silver New t (без контракта) без STB 7499 11 Silver t (без контракта) 7499 12 Silver New St (без контракта) без STB 7999 13 Silver St (без контракта) 7999 14 Silver St OTT(без контракта) 7999 15 Silver M (без контракта) Керемет 1 7999 16 Silver M (без контракта) Керемет 2 7999 17 Silver m(без контракта)_с номером Практичный ALTEL 7999 18 Silver m(без контракта)с номером Оптимальный ALTEL 7999 19 Silver М (без контракта) cБазовый 7999 20 Silver М (без контракта) c Максимальный 7999 21 Light Sm(без контракта) с номером Практичный ALTEL 7999 22 Light Sm(без контракта)с номером Оптимальный ALTEL 7999 23 Light St(без контракта) 6999 24 Silver SM (без контракта) Керемет 1 8999 25 Silver SM (без контракта) Керемет 2 8999 26 Silver SM(без контракта) сБазовый 8999 27 Silver SM(без контракта) с Максимальный 8999 28 Silver SM(без контракта) с номером Оптим. ALTEL 8999 29 Silver SM(без контракта)с номером Практичный ALTEL 8999 30 Black (без контракта) Оптимальный ALTEL NEW 8999 31 Black (без контракта) Практичный ALTEL NEW 8999 32 Black (без контракта) с моб.ном Практичный ALTEL 8999 33 Black (без контракта) с моб.ном.Оптимальный ALTEL 8999 34 Black(без контракта) сПрактичный 8999 35 Black(без контракта) с Оптимальный 8999 36 Ultra (без контракта) с моб.ном Максимальный Kcell 9999 37 Ultra (без контракта) с моб.номером Базовый Kcell 9999 38 Ultra (без контракта) сКеремет 1 9999 39 Ultra (без контракта) сКеремет 2 9999 40 Black S(без контракта) с моб.ном.Оптимальный ALTEL 9999 41 Black S(без контракта) с моб.ном.Практичный ALTEL 9999 42 Black S(без контракта) с моб.Оптимальный Altel New 9999 43 Black S(без контракта) с моб.Практичный Altel New 9999 44 Black New S (без контр) без STB Оптимальный 9999 45 Black New S (без контр) без STBПрактичный 9999 46 Ultra S (без контракта) с моб.ном Базовый Kcell 10999 47 Ultra S(без контракта)с моб.ном Максимальный Kcell 10999 48 Ultra New S (без контр) без STB Керемет 1 10999 49 Ultra New S (без контр) без STB Керемет 2 10999 50 Ultra S(без контракта) сКеремет 1 10999 51 Ultra S(без контракта) сКеремет 2 10999

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