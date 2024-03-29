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Интернет, связь и электричество восстанавливают в пострадавшей от паводка Костанайской области

Фотография для новости Интернет, связь и электричество восстанавливают в пострадавшей от паводка Костанайской области

Фото акимата Костанайской области

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов поручил восстановить связь в пострадавших регионах.

В южных регионах Костанайской области в связи со сложившейся ситуацией большинство сел Амангельдинского и Джангельдинского районов остались без мобильной связи.

«Мы обратились к мобильным операторам и они оперативно помогли нам с обеспечением жителей связью и интернетом», — сообщил Кумар Аксакалов.

Благодаря оперативным действиям компаний запущена сотовая связь в райцентрах Амангельды и Торгай.

В период отсутствия электроэнергии в Амангельдинском и Джангельдинском районах для обеспечения бесперебойной стационарной связью и доступом к сети интернет жителей и организаций южного региона области, АО «Казахтелеком» организовал круглосуточное дежурство технического персонала и подключил дизель-генераторы для обеспечения электропитанием.

Так, в селе Екидин, находящийся в 600 км от областного центра, силами телеком-оператора предоставлена стационарная связь. Кроме того, проводится откачка воды на объектах связи.

Также в целях недопущения подтопления объектов связи, телеком-оператор направил дополнительные силы и средства в зону стихийного бедствия.

В Амангельлинском районе ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

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