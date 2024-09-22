Интернет в Казахстане дороже, чем в России и Китае

Казахстанцы тратят на интернет в два раза больше, чем жители соседних стран, передает LS.

Согласно данным Numbeo, на базовые комуслуги в Казахстане уходит в среднем 27,2 тыс. тенге в месяц на площади 80 кв. м. Сюда входит оплата электроэнергии, отопления, воды и вывоз мусора.

Это больше, чем в Кыргызстане (15,9 тыс. тенге), Узбекистане (21,2 тыс. тенге), Китае (25,6 тыс. тенге), Беларуси (26,5 тыс. тенге).

Жители Турции платят чуть больше – 28,8 тыс. тенге.

А в России комуслуги обходятся еще дороже – 44,8 тыс. тенге, в Грузии – 33,8 тыс. тенге, Украине – 38,5 тыс. тенге, Армении – 61,8 тыс. тенге.

Между тем жители Южной Кореи оплачивают блага цивилизации по 81,9 тыс. тенге, США – 99,7 тыс. тенге, Чехии – 142,5 тыс. тенге и Великобритании – 156 тыс. тенге.

Если сравнивать цены на связь, то из вышеперечисленных стран самый доступный тарифный план (10 Кб+ и звонки) в Узбекистане – 1,9 тыс. тенге. Далее следуют Россия – 2,4 тыс. тенге, Украина – 2,4 тыс. тенге, Кыргызстан – 3,5 тыс. тенге, Беларусь – 3,7 тыс. тенге, Армения – 4,1 тыс. тенге, Турция – 4,3 тыс. тенге, Казахстан – 4,3 тыс. тенге.

Самая высокая стоимость связи – в Чехии (13,5 тыс. тенге), Южной Корее (21,3 тыс. тенге) и США (26,3 тыс. тенге).

Интересно, что интернет в Казахстане дороже, чем в России и Украине, более чем в два раза. На местном рынке безлимитные данные через ADSL и кабельное обходятся в среднем в 6,1 тыс. тенге (60 Мбит/с+) в месяц. В соседней стране – в 3 тыс. тенге, а в Украине – 2,7 тыс. тенге.

В Кыргызстане аналогичный пакет услуг стоит 5,9 тыс. тенге, в Китае – 5,9 тыс. тенге, в Узбекистане – 6,3 тыс. тенге, Грузии – 8,5 тыс. тенге, Чехии – 10 тыс. тенге, в Армении – 10,4 тыс. тенге.

Самые высокие цены – в Великобритании (19,6 тыс. тенге) и США (34,1 тыс. тенге).

Между тем среднемесячная зарплата (после налогов) в Казахстане составляет 279,5 тыс. тенге. Жители Кыргызстана в среднем получают в месяц 167,3 тыс. тенге, Узбекистана – 210,6 тыс. тенге, России – 269,9 тыс. тенге, Армении – 292,5 тыс. тенге, Турции – 340,8 тыс. тенге, Китая – 465,4 тыс. тенге, Чехия – 776,8 тыс. тенге.

Лидируют по размерам ежемесячного заработка Южная Корея – 1,1 млн тенге, Великобритания – 1,5 млн тенге и США – 2,1 млн тенге

Отметим, что анализ Numbeo проводил на протяжении 12 месяцев (последние данные внесены в сентябре текущего года).

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