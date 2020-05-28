Интервал утренних и вечерних маршрутов должен быть сокращён — аким Костаная

Сегодня на заседании городского оперативного штаба поручил провести работу с городскими перевозчиками, сообщается в аккаунте Кайрата Ахметова в инстаграме.

«Ситуация с общественным транспортом мне хорошо знакома. Ссылаться на недостаточное количество автобусов в автопарке сейчас недопустимо. Карантинные мероприятия сохраняются, более того в области продолжает расти количество заболевших COVID-19. Интервал утренних и вечерних маршрутов должен быть сокращён. Люди едут на работу, соответственно возвращаются домой, поэтому движение автобусов должно быть чаще обычного», — отметил аким города.

Также Кайрат Ахметов отметил обязательное ношение масок, применение санитайзеров, соблюдение социальной дистанции.

«Всё это должно стать привычными ритуалами для каждого из нас. Сегодня здоровье общества напрямую зависит от солидарной ответственности. Руководители предприятий всех форм собственности должны с особой ответственностью подойти к данным рекомендациям. Ранее принятые ограничения сохраняются до 8 июня», — заключил аким.

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