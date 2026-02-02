Минувший год для Костаная, по данным экономистов городского акимата, выдался продуктивным. Об этом свидетельствуют ключевые макроэкономические показатели, прежде всего — инвестиции. В 2025 году в экономику областного центра привлечено более 384,5 млрд тенге, что составляет почти половину от общего объёма инвестиций по региону.

По словам акима города Марата Жундубаева, крупные инвесторы регулярно выходят с инициативами и новыми проектами. Однако их реализация нередко упирается в объективные ограничения — нехватку подходящих земельных участков и острый энергодефицит.

«Это большая проблема, которую нужно решать буквально в ближайшие год-два. Речь идёт о дорогостоящих проектах — строительстве подстанций. Сейчас мы прорабатываем подстанцию “Восточная” в районе Наримановского рынка, работаем по ПДП», — отметил аким.

Рост экономики и бюджет города

Специалисты фиксируют положительную динамику по основным показателям социально-экономического развития. Так, объём строительных работ вырос почти на 17%, промышленного производства — на 18%, оптовой торговли — примерно на 18%, розничной — на 16%.

Бюджет Костаная в прошлом году составлял 134 млрд тенге , на текущий год он запланирован на уровне 137 млрд тенге. Средства направляют, в том числе, на реализацию проектов по благоустройству. Один из них — новый парк в районе бывшего сельхозинститута по проспекту Абая, который был открыт в прошлом году. Развитие этой территории совместно с университетом продолжится.

Триатлон-парк: что ещё предстоит сделать

Отдельно аким остановился на проекте Триатлон-парка, который реализуется уже четвёртый год и близок к завершению.

«Изначально там были готовы пешеходные и велосипедные дорожки. Сейчас из трёх проектов задействованы средства республиканского, областного и городского бюджетов. Проект подходит к завершению», — подчеркнул Марат Жундубаев.

В прошлом году не удалось завершить входную группу со стороны улицы Фролова. В этом году здесь планируют обустроить административно-бытовой комплекс с бутиками, раздевалками и душевыми, а также фонтан. В приоритете — завершение системы полива и активное озеленение. Площадь парка, почти 40 гектаров, позволяет в дальнейшем создать и новые площадки.

Финансовые ограничения

При этом аким отметил, что утверждённого городского бюджета недостаточно для реализации всех намеченных планов. Власти намерены обращаться за дополнительным финансированием в областной акимат.

Дополнительной нагрузкой остаётся перераспределение средств: ежегодно из городского бюджета в областной изымаются значительные суммы. Если в прошлом году это было 56 млрд тенге, то в текущем — уже более 67 млрд. Кроме того, с этого года поступления от социального налога, по решению маслихата, направляются в областной бюджет, что, по словам акима, ощутимо сказывается на финансовых возможностях Костаная.

