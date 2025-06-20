Инвестиции в акции США – как выбрать перспективные компании.

Почему инвесторы выбирают рынок США

Американский фондовый рынок традиционно привлекает инвесторов со всего мира благодаря своей масштабности, ликвидности и разнообразию инвестиционных возможностей. В 2025 году внимание к рынку США заметно усилилось, и не только благодаря его привычным преимуществам. Появился целый ряд новых факторов, которые подогрели интерес как со стороны частных инвесторов, так и крупных институциональных игроков. К таким факторам можно отнести:

1. Устойчивость экономики на фоне глобальных вызовов

В последние годы мировая экономика столкнулась с последствиями масштабных стимулов, включая рост инфляции и повышение процентных ставок. На этом фоне США демонстрируют относительную устойчивость благодаря сильной экономике и стратегическим активам. Это делает американский рынок привлекательным для инвесторов, ищущих стабильность и надежность.

2. Новые возможности на фоне тарифной политики

Возвращение протекционистской политики в виде так называемых «торговых войн», включая введение новых импортных пошлин, вызвало краткосрочную, но сильную волатильность на рынке. Резкие колебания рынка создали новые точки входа для инвесторов, особенно в стратегически важных отраслях, таких как промышленность и технологии. Компании, ориентированные на внутренний рынок, получают преимущества в текущих условиях.

3. Перспективы роста индексов

Несмотря на недавнюю волатильность и просадку, аналитики сохраняют позитивный взгляд на американский рынок акций. Так Goldman Sachs повысил прогноз по индексу S&P 500: в ближайшие 12 месяцев по мнению банка он вырастет до 6 500 пунктов с уровней ниже 5 100, на которые индекс спускался в апреле.

4. Диверсификация и инновации

Американский рынок предлагает широкий спектр инвестиционных возможностей, включая акции технологических гигантов, устойчивые дивидендные бумаги, инновационные стартапы, биржевые фонды (ETF), облигации, деривативы, а также инструменты с фиксированной доходностью и инвестиции в секторы «зеленой» энергетики и биотехнологий. Такое разнообразие позволяет инвесторам формировать сбалансированные и диверсифицированные портфели, адаптированные под самые разные стратегии, временные горизонты и уровни риска.

Как устроен американский фондовый рынок

Прежде чем инвестировать, важно понимать, как устроен сам рынок. В США основную инфраструктуру фондового рынка составляют две ключевые биржи. Первая – Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), которая считается старейшей и крупнейшей в стране. Здесь торгуются акции известных компаний, которые отличаются устойчивым бизнесом, стабильной прибылью и выплатами дивидендов. Это выбор для тех, кто ценит предсказуемость и долгосрочную стабильность.

Вторая – биржа NASDAQ, которая специализируется на высокотехнологичном и инновационном секторе. Здесь размещаются акции технологических стартапов, IT-компаний и быстрорастущих бизнесов. NASDAQ характеризуется высокой волатильностью, но одновременно предлагает и значительный потенциал для быстрого роста капитала.

Ключевые биржевые индексы отражают общие тенденции на рынке:

● S&P 500 охватывает 500 крупнейших компаний США и считается основным индикатором состояния фондового рынка. Этот индекс отражает состояние ключевых секторов экономики, от промышленности до IT.

● NASDAQ Composite включает тысячи технологических компаний и показывает динамику цифрового сектора и инноваций.

● Индекс Dow Jones объединяет 30 ведущих промышленных корпораций из традиционных отраслей, таких как промышленность, финансы и здравоохранение. Индекс является одним из старейших и самых узнаваемых индикаторов американской экономики.

Анализ акции: на что обращать внимание

Фундаментальный анализ помогает инвесторам находить недооцененные акции с высоким потенциалом роста, опираясь на комплексную оценку компании и ее окружения. В первую очередь учитывается макроэкономический и отраслевой контекст: уровень инфляции, процентные ставки, ключевые тренды в конкретных отраслях, а также геополитическая стабильность и торговая политика. Анализ финансовой отчетности компании помогает понять, насколько эффективно она развивается и управляет своими ресурсами. Важно обратить внимание на динамику выручки и чистой прибыли, а также на показатели рентабельности, такие как ROA (Return on Assets, доходность на активы) и ROE (Return on Equity, доходность на собственный капитал). Кроме того, стоит учитывать уровень долговой нагрузки и структуру капитала, чтобы оценить устойчивость бизнеса в долгосрочной перспективе.

Важной частью оценки компании являются финансовые мультипликаторы, которые помогают понять, насколько дорого или дешево выглядит бизнес.

● Коэффициент P/E (Price to Earnings) отражает отношение рыночной цены акции к чистой прибыли на одну акцию и показывает, за сколько лет окупится инвестиция, если прибыль останется на текущем уровне.

● P/B (Price to Book) сравнивает рыночную цену акции со стоимостью чистых активов компании и помогает понять, насколько справедливо оценен бизнес относительно его балансовой стоимости.

● P/S (Price to Sales) показывает отношение цены к выручке и используется для оценки компаний, у которых пока нет прибыли, например, на ранних этапах роста.

● P/CF (Price to Cash Flow) сравнивает цену с операционным денежным потоком и позволяет оценить, насколько эффективно компания генерирует реальные деньги.

Помимо цифр, важно оценивать перспективы самого бизнеса. Сюда входят конкурентные преимущества компании, ее доля на рынке, потенциал роста и способность внедрять инновации. Также значимы и внешние факторы, например, насколько высоки барьеры для входа в отрасль, как сильны конкуренты и какие есть регуляторные ограничения.

Где искать информацию об акциях США

Для анализа американских акций важно использовать надежные и разнообразные источники информации. Публично доступные агрегаторы, такие как Yahoo Finance, Bloomberg и Google Finance, предоставляют базовую информацию по акциям: котировки в реальном времени, графики, новости, мультипликаторы, прогнозы аналитиков и корпоративные события. Эти сервисы удобны для быстрого обзора рынка и сравнения компаний между собой.

Регуляторные данные доступны на сайте SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) – особенно полезны формы 10-K, 10-Q и 8-K, содержащие полную финансовую отчетность, риски и описания бизнес-модели компаний. Кроме того, сайты фондовых бирж, таких как NYSE и NASDAQ, публикуют актуальные списки эмитентов, рыночную капитализацию, историю размещения и объявления о корпоративных действиях.

Продвинутые платформы вроде Morningstar, Seeking Alpha и брокерских аналитических разделов предлагают более глубокий фундаментальный и сравнительный анализ, оценки инвестиционной привлекательности, мнения профессионалов и дискуссии среди инвесторов. Здесь можно найти модели оценки стоимости компаний, данные о дивидендах, кредитных рейтингах и тенденциях отрасли. Сервис инвестиционных прогнозов ITS IDEAS предоставляет доступ к инвестиционным идеям от ведущих мировых аналитиков, охватывая широкий спектр ценных бумаг компаний из Азии, Европы и США, листингом на NASDAQ и NYSE.

Ключевые риски инвестиций в американские акции

1. Рыночный риск

Стоимость акций может резко меняться из-за экономических, политических или корпоративных событий. Это основной риск для любого инвестора: если рынок падает, ваши инвестиции могут существенно потерять в цене. Один из способов минимизировать такие риски – диверсификация портфеля, когда инвестиции распределяются между разными секторами и регионами. Примером диверсифицированного инструмента является ETF ITSW, в который входят акции ведущих компаний со всего мира – от США и Европы до Азии и Казахстана.

2. Валютный риск

Поскольку американские акции номинированы в долларах, изменение курса тенге к доллару может как увеличить, так и уменьшить итоговую доходность. Однако важно учитывать, что несмотря на колебания, доллар в Казахстане демонстрирует устойчивый рост. Поэтому инвестирование в американские акции с доходом в долларах сулит выгоду: даже если цена самой акции снизилась, при конвертации доллара в тенге инвестор зачастую остается в плюсе.

3. Юридические и страновые риски

Инвестор из Казахстана сталкивается с иностранным законодательством и регуляторными ограничениями. Защитить от такого риска может выбор торговой площадки и инфраструктуры, работающей в юрисдикции с международным признанием и прозрачным правовым регулированием – например, в рамках МФЦА (Астана). Это позволяет инвестору оставаться в пределах казахстанской правовой системы, даже если сами активы – иностранные. Это упрощает защиту прав в случае споров, снижает риски блокировки и обеспечивает соблюдение норм как местного, так и международного законодательства.

4. Налоговые риски

Владение иностранными акциями может повлечь двойное налогообложение или сложности с отчетностью и уплатой налогов в Казахстане и США. Однако Центральный депозитарий ITS обладает статусом Удерживающего квалифицированного посредника от налоговой службы США, что позволяет применять пониженную налоговую ставку при выплате дивидендов по американским ценным бумагам бенефициарам.

Как начать инвестировать в американские акции из Казахстана?

Сегодня инвестировать в акции США не так уж сложно. Для этого достаточно выполнить несколько шагов:

1. Выбрать брокера

Откройте счет у брокера, предоставляющего доступ к зарубежным рынкам. Возможные варианты:

● Международные брокеры (Interactive Brokers, Freedom Finance Global, Exante)

● Казахстанские платформы с доступом к американским акциям (Например, ITS. Ценные бумаги, обращающиеся на этой площадке, можно купить через брокеров Paidax и Freedom Broker)

2. Пройти верификацию и пополнить счет

● Пройдите идентификацию (обычно требуется паспорт и подтверждение адреса)

● Пополните счет в долларах США или в тенге с последующей конвертацией

3. Выбрать ценные бумаги

● Используйте финансовые ресурсы (Yahoo Finance, SEC, Bloomberg) для анализа

● Можно инвестировать напрямую в акции или через ETF (например, ITS Shariah ETF)

4. Совершить сделку

● В торговом приложении брокера выберите нужную ценную бумагу

● Подтвердите покупку

Для начинающих инвесторов из Казахстана одним из самых простых способов выхода на американский рыноки стали ETF, торгующиеся на площадке ITS в юрисдикции Международного финансового центра «Астана». Инвестиции в ETF на собственные сбалансированные и диверсифицированные индексы площадки освобождаются от налогообложения, а их возможная доходность значительно превышает доходность по долларовым депозитам.

Так, фонд ITS Shariah ETF (ITSS) отслеживает динамику халяльного индекса ITS Shariah, в состав которого входят акции 30 американских компаний. Фонд предлагает доступ к акциям Apple, Microsoft, NVIDIA Corporation и др. в виде одного инструмента. ETF торгуется в долларах, имеет низкий порог входа (порядка $10 за акцию на старте) и доступен через местных брокеров.

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