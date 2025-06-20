Инвестиции в акции США – как выбрать перспективные компании.
Почему инвесторы выбирают рынок США
Американский фондовый рынок традиционно привлекает инвесторов со всего мира благодаря своей масштабности, ликвидности и разнообразию инвестиционных возможностей. В 2025 году внимание к рынку США заметно усилилось, и не только благодаря его привычным преимуществам. Появился целый ряд новых факторов, которые подогрели интерес как со стороны частных инвесторов, так и крупных институциональных игроков. К таким факторам можно отнести:
1. Устойчивость экономики на фоне глобальных вызовов
В последние годы мировая экономика столкнулась с последствиями масштабных стимулов, включая рост инфляции и повышение процентных ставок. На этом фоне США демонстрируют относительную устойчивость благодаря сильной экономике и стратегическим активам. Это делает американский рынок привлекательным для инвесторов, ищущих стабильность и надежность.
2. Новые возможности на фоне тарифной политики
Возвращение протекционистской политики в виде так называемых «торговых войн», включая введение новых импортных пошлин, вызвало краткосрочную, но сильную волатильность на рынке. Резкие колебания рынка создали новые точки входа для инвесторов, особенно в стратегически важных отраслях, таких как промышленность и технологии. Компании, ориентированные на внутренний рынок, получают преимущества в текущих условиях.
3. Перспективы роста индексов
Несмотря на недавнюю волатильность и просадку, аналитики сохраняют позитивный взгляд на американский рынок акций. Так Goldman Sachs повысил прогноз по индексу S&P 500: в ближайшие 12 месяцев по мнению банка он вырастет до 6 500 пунктов с уровней ниже 5 100, на которые индекс спускался в апреле.
4. Диверсификация и инновации
Американский рынок предлагает широкий спектр инвестиционных возможностей, включая акции технологических гигантов, устойчивые дивидендные бумаги, инновационные стартапы, биржевые фонды (ETF), облигации, деривативы, а также инструменты с фиксированной доходностью и инвестиции в секторы «зеленой» энергетики и биотехнологий. Такое разнообразие позволяет инвесторам формировать сбалансированные и диверсифицированные портфели, адаптированные под самые разные стратегии, временные горизонты и уровни риска.
Как устроен американский фондовый рынок
Прежде чем инвестировать, важно понимать, как устроен сам рынок. В США основную инфраструктуру фондового рынка составляют две ключевые биржи. Первая – Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), которая считается старейшей и крупнейшей в стране. Здесь торгуются акции известных компаний, которые отличаются устойчивым бизнесом, стабильной прибылью и выплатами дивидендов. Это выбор для тех, кто ценит предсказуемость и долгосрочную стабильность.
Вторая – биржа NASDAQ, которая специализируется на высокотехнологичном и инновационном секторе. Здесь размещаются акции технологических стартапов, IT-компаний и быстрорастущих бизнесов. NASDAQ характеризуется высокой волатильностью, но одновременно предлагает и значительный потенциал для быстрого роста капитала.
Ключевые биржевые индексы отражают общие тенденции на рынке:
Анализ акции: на что обращать внимание
Фундаментальный анализ помогает инвесторам находить недооцененные акции с высоким потенциалом роста, опираясь на комплексную оценку компании и ее окружения. В первую очередь учитывается макроэкономический и отраслевой контекст: уровень инфляции, процентные ставки, ключевые тренды в конкретных отраслях, а также геополитическая стабильность и торговая политика. Анализ финансовой отчетности компании помогает понять, насколько эффективно она развивается и управляет своими ресурсами. Важно обратить внимание на динамику выручки и чистой прибыли, а также на показатели рентабельности, такие как ROA (Return on Assets, доходность на активы) и ROE (Return on Equity, доходность на собственный капитал). Кроме того, стоит учитывать уровень долговой нагрузки и структуру капитала, чтобы оценить устойчивость бизнеса в долгосрочной перспективе.
Важной частью оценки компании являются финансовые мультипликаторы, которые помогают понять, насколько дорого или дешево выглядит бизнес.
Помимо цифр, важно оценивать перспективы самого бизнеса. Сюда входят конкурентные преимущества компании, ее доля на рынке, потенциал роста и способность внедрять инновации. Также значимы и внешние факторы, например, насколько высоки барьеры для входа в отрасль, как сильны конкуренты и какие есть регуляторные ограничения.
Где искать информацию об акциях США
Для анализа американских акций важно использовать надежные и разнообразные источники информации. Публично доступные агрегаторы, такие как Yahoo Finance, Bloomberg и Google Finance, предоставляют базовую информацию по акциям: котировки в реальном времени, графики, новости, мультипликаторы, прогнозы аналитиков и корпоративные события. Эти сервисы удобны для быстрого обзора рынка и сравнения компаний между собой.
Регуляторные данные доступны на сайте SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) – особенно полезны формы 10-K, 10-Q и 8-K, содержащие полную финансовую отчетность, риски и описания бизнес-модели компаний. Кроме того, сайты фондовых бирж, таких как NYSE и NASDAQ, публикуют актуальные списки эмитентов, рыночную капитализацию, историю размещения и объявления о корпоративных действиях.
Продвинутые платформы вроде Morningstar, Seeking Alpha и брокерских аналитических разделов предлагают более глубокий фундаментальный и сравнительный анализ, оценки инвестиционной привлекательности, мнения профессионалов и дискуссии среди инвесторов. Здесь можно найти модели оценки стоимости компаний, данные о дивидендах, кредитных рейтингах и тенденциях отрасли. Сервис инвестиционных прогнозов ITS IDEAS предоставляет доступ к инвестиционным идеям от ведущих мировых аналитиков, охватывая широкий спектр ценных бумаг компаний из Азии, Европы и США, листингом на NASDAQ и NYSE.
Ключевые риски инвестиций в американские акции
Стоимость акций может резко меняться из-за экономических, политических или корпоративных событий. Это основной риск для любого инвестора: если рынок падает, ваши инвестиции могут существенно потерять в цене. Один из способов минимизировать такие риски – диверсификация портфеля, когда инвестиции распределяются между разными секторами и регионами. Примером диверсифицированного инструмента является ETF ITSW, в который входят акции ведущих компаний со всего мира – от США и Европы до Азии и Казахстана.
2. Валютный риск
Поскольку американские акции номинированы в долларах, изменение курса тенге к доллару может как увеличить, так и уменьшить итоговую доходность. Однако важно учитывать, что несмотря на колебания, доллар в Казахстане демонстрирует устойчивый рост. Поэтому инвестирование в американские акции с доходом в долларах сулит выгоду: даже если цена самой акции снизилась, при конвертации доллара в тенге инвестор зачастую остается в плюсе.
3. Юридические и страновые риски
Инвестор из Казахстана сталкивается с иностранным законодательством и регуляторными ограничениями. Защитить от такого риска может выбор торговой площадки и инфраструктуры, работающей в юрисдикции с международным признанием и прозрачным правовым регулированием – например, в рамках МФЦА (Астана). Это позволяет инвестору оставаться в пределах казахстанской правовой системы, даже если сами активы – иностранные. Это упрощает защиту прав в случае споров, снижает риски блокировки и обеспечивает соблюдение норм как местного, так и международного законодательства.
4. Налоговые риски
Владение иностранными акциями может повлечь двойное налогообложение или сложности с отчетностью и уплатой налогов в Казахстане и США. Однако Центральный депозитарий ITS обладает статусом Удерживающего квалифицированного посредника от налоговой службы США, что позволяет применять пониженную налоговую ставку при выплате дивидендов по американским ценным бумагам бенефициарам.
Как начать инвестировать в американские акции из Казахстана?
Сегодня инвестировать в акции США не так уж сложно. Для этого достаточно выполнить несколько шагов:
1. Выбрать брокера
Откройте счет у брокера, предоставляющего доступ к зарубежным рынкам. Возможные варианты:
2. Пройти верификацию и пополнить счет
3. Выбрать ценные бумаги
4. Совершить сделку
Для начинающих инвесторов из Казахстана одним из самых простых способов выхода на американский рыноки стали ETF, торгующиеся на площадке ITS в юрисдикции Международного финансового центра «Астана». Инвестиции в ETF на собственные сбалансированные и диверсифицированные индексы площадки освобождаются от налогообложения, а их возможная доходность значительно превышает доходность по долларовым депозитам.
Так, фонд ITS Shariah ETF (ITSS) отслеживает динамику халяльного индекса ITS Shariah, в состав которого входят акции 30 американских компаний. Фонд предлагает доступ к акциям Apple, Microsoft, NVIDIA Corporation и др. в виде одного инструмента. ETF торгуется в долларах, имеет низкий порог входа (порядка $10 за акцию на старте) и доступен через местных брокеров.
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