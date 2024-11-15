Инвестиции в будущее: Президент о роли родителей и государства в воспитании молодежи

Президент Казахстана подчеркнул важность совместной ответственности государства и родителей за воспитание интеллектуального и образованного поколения.

Глава государства отметил, что поддержка науки и уважение к труду ученых формируют в обществе такие ценности, как стремление к знаниям, трудолюбие и созидание.

«Если нашему народу будет присущ передовой образ мышления, это неизбежно пробудит в подрастающем поколении интерес к науке и образованию. Воспитание интеллектуальной и просвещенной молодежи — это наш общий долг, за который в равной мере отвечают и государство, и родители», — подчеркнул Президент.

Программа «Келешек»

Также он напомнил о запуске единой накопительной системы «Келешек», закон о создании которой был подписан в прошлом году.

Программа позволяет родителям формировать накопления на образование детей и рассматривается как долгосрочная инвестиция в будущее.

По словам Президента, на сегодняшний день уже около 200 тысяч граждан открыли специальные счета в рамках этой системы.

Он подчеркнул, что такие вложения являются одними из самых важных и дальновидных инвестиций в развитие подрастающего поколения.

