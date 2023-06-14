Инвестиции в зарубежную недвижимость: преимущества и лучшие варианты

Если вы задумываетесь над сохранением капитала, а также над его приумножением с минимальными рисками, рассмотрите вопрос инвестиций в зарубежную недвижимость. Международная инвестиционная компания DE COSTA GROUP предлагает свои услуги по таким направлениям как инвестиции, девелопмент и консалтинг. Специалисты компании подберут идеальный объект и будут обеспечивать юридическую безопасность на всех этапах приобретения элитной недвижимости.

Преимущества инвестиций в зарубежную недвижимость

Приобретение элитной недвижимости за границей, наряду с покупкой золота, является одним из наиболее выгодных и надежных способов вложения капитала. Такая инвестиция обладает целым рядом преимуществ:

сбережения эффективно защищены от обесценивания;

разнообразие инвестиционных программ любого уровня сложности;

возможность за относительно короткий срок получить выгоду (благодаря перепродаже имущества);

возможность регулярного дохода в виде аренды;

мизерный риск потери капиталовложения (исключено резкое обесценивание имущества).

Инвесторам важно знать не только все преимущества вложений в зарубежную недвижимость, но также понимать, какие именно страны и какие объекты будут максимально востребованными.

Лучшие варианты инвестирования

Компания DE COSTA GROUP предлагает рассмотреть лучшие варианты инвестирования в элитную недвижимость в Турции, ОАЭ, Северном Кипре.

Очень выгодно приобретать жилье в Турции: в этой стране наблюдается постоянный рост стоимости квадратных метров, также можно найти множество интересных вариантов от застройщиков. DE COSTA GROUP предлагает обратить внимание на такие объекты в Бодруме как комплекс вилл Vesa Sentio, расположенный в самом элитном районе курорта, а также виллы Toskana, преимуществами которых можно назвать панорамный вид на море и горы, наличие системы «умный дом» и бассейна-инфинити.

В ОАЭ рекомендуется обратить внимание на уникальное архитектурное сооружение Sobha One с захватывающим видом на Бурдж-Халифу. На Северном Кипре проживание в Olive Court 2 подарит возможность посещать лучшие пляжи и наслаждаться спокойствием.

Инвестиции в зарубежную элитную недвижимость и компания DE COSTA GROUP помогут вам безопасно приумножить капитал.

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