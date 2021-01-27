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ИП с онлайн-кассами и POS-терминалами могут освободить от отчетности

Фото из открытых источников

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Президент Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть вопрос освобождения от налоговой отчетности индивидуальных предпринимателей, использующих онлайн кассовые аппараты и POS-терминалы, передает Tengrinews.kz.

«Сейчас, в период восстановительного роста, правительству следует выработать предложения по совершенствованию налогово-бюджетной политики в новых реалиях. Поручаю правительству совместно с НПП «Атамекен» разработать предложения по кардинальному упрощению и смягчению налогового администрирования. Оно должно основываться на цифровых решениях, использовании больших данных и технологии блокчейн.

В частности, поручаю рассмотреть вопрос освобождения индивидуальных предпринимателей от предоставления налоговой отчетности в случае использования ими онлайн кассовых аппаратов и POS-терминалов», — сказал Токаев на заседании правительства.

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