ИП с онлайн-кассами и POS-терминалами могут освободить от отчетности

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть вопрос освобождения от налоговой отчетности индивидуальных предпринимателей, использующих онлайн кассовые аппараты и POS-терминалы, передает Tengrinews.kz.

«Сейчас, в период восстановительного роста, правительству следует выработать предложения по совершенствованию налогово-бюджетной политики в новых реалиях. Поручаю правительству совместно с НПП «Атамекен» разработать предложения по кардинальному упрощению и смягчению налогового администрирования. Оно должно основываться на цифровых решениях, использовании больших данных и технологии блокчейн.

В частности, поручаю рассмотреть вопрос освобождения индивидуальных предпринимателей от предоставления налоговой отчетности в случае использования ими онлайн кассовых аппаратов и POS-терминалов», — сказал Токаев на заседании правительства.