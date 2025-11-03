По программе «Наурыз» заявки принимаются на портале Baspana Market до 1 декабря 2025 года. В первые три часа после старта уже подано 2 218 заявок: 813 — успешно приняты, ещё 1 128 — в обработке. Чаще всего участники планируют покупку жилья в Астане, Алматы и Шымкенте. 73% заявителей — молодые казахстанцы до 35 лет; «средний портрет» участника — семейные с несовершеннолетними детьми.

Кто может участвовать в «Наурыз»

• любой гражданин РК, в том числе СУСН, очередники, работающая молодёжь, молодые семьи, получатели жилищных выплат, вкладчики Отбасы банка, жители моногородов, райцентров и сёл — при выполнении условий:

открыт депозит в Отбасы банке (срок вклада не важен); на сберсчёте в Отбасы банке — минимум 2 млн тг (можно внести перед подачей); у участника и членов семьи (супруги, несовершеннолетние дети) нет жилья в собственности последние 5 лет; есть подтверждённый доход за последние 6 месяцев.

«За десять месяцев 2025 года программа “Наурыз” и направление “Наурыз Жұмыскер” помогли отметить новоселье 6 920 казахстанцам. Для финансирования в этом году мы выпустили социальные облигации на 188,42 млрд тенге. По сниженной ставке 7% годовых собственниками жилья стали и 898 очередников — это люди с инвалидностью 1–2 групп, многодетные семьи, семьи с детьми с ограниченными возможностями, неполные семьи. Сегодня у многих других граждан появилась дополнительная возможность подать заявку и приобрести своё жильё на доступных условиях», — подчеркнула председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова.

Что дальше

После завершения приёма заявок система автоматически рассчитает баллы и сформирует список участников для кредитования. Критерии:

• статус СУСН — 10 баллов;

• наличие детей — 10 баллов;

• зарегистрированный брак — 5 баллов;

• возраст до 35 лет включительно — 5 баллов;

• вознаграждение на вкладе ЖСС — 1 балл за каждые 1 000 тг.

«Наурыз Жұмыскер»

Приём заявок начался 3 ноября 2025 года и ведётся без конкурса. Достаточно получить справку с места работы (вид деятельности работодателя, должность и профессия работника) и обратиться в ближайшее отделение Отбасы банка.

