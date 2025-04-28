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Ипотечную квартиру в аренду сдавать нельзя. Казахстанцев ждут штрафы

— Сегодня, 14:04
Изображение для новости: Ипотечную квартиру в аренду сдавать нельзя. Казахстанцев ждут штрафы

pixabay.com

Сдача квартиры в ипотеке без разрешения банка незаконна. Finratings.kz объясняет, какие штрафы и санкции ждут нарушителей в Казахстане.

Почему нельзя свободно сдавать ипотечное жилье?

Главная причина – квартира находится в залоге у банка до тех пор, пока полностью не выплачен кредит. Это означает, что любые операции с ней возможны только с согласия банка.

Как проверить, можно ли сдавать квартиру?

Обычно банки прописывают в ипотечном договоре один из трех вариантов:

  • Категорический запрет на сдачу квартиры.
  • Возможность сдать жилье, но только с письменного разрешения банка.
  • Если в договоре нет никаких ограничений, сдавать квартиру можно свободно.

Что делать, если требуется разрешение?

Если банк требует получить его согласие, алгоритм такой:

  • Напишите заявление (можно подать онлайн или лично).
  • Дождитесь рассмотрения (обычно это занимает 1–2 недели).
  • В большинстве случаев банки соглашаются, если клиент регулярно платит по ипотеке.

Игнорировать это правило рискованно: банк может оштрафовать, а в крайнем случае — потребовать досрочного погашения всей суммы кредита.

Что будет, если сдать квартиру без разрешения?

При выявлении незаконной аренды банки применяют санкции:

  • Штраф за нарушение условий договора.
  • Требование досрочного возврата кредита.
  • В самых серьезных случаях — обращение взыскания на квартиру.

Что делать, чтобы избежать штрафов и проблем с банком?

  • Изучите договор. Внимательно проверьте ипотечный договор на предмет возможности аренды.
  • Получите письменное согласие. Если это требуется, официально получите разрешение банка на аренду квартиры.
  • Заключите официальный договор аренды. Так вы защитите себя от проблем с банком и от возможных конфликтов с арендатором.
  • Своевременно платите ипотеку. Доход от аренды не освобождает от обязанности вносить ежемесячные платежи банку.
  • Не скрывайте доход от аренды. Если доход существенный и регулярный, учитывайте необходимость уплаты налогов.

Соблюдение этих правил поможет казахстанцам избежать неприятных последствий и пользоваться ипотечной квартирой без риска получить штрафы и другие санкции от банков.



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