Почему нельзя свободно сдавать ипотечное жилье?

Главная причина – квартира находится в залоге у банка до тех пор, пока полностью не выплачен кредит. Это означает, что любые операции с ней возможны только с согласия банка.

Как проверить, можно ли сдавать квартиру?

Обычно банки прописывают в ипотечном договоре один из трех вариантов:

Категорический запрет на сдачу квартиры.

Возможность сдать жилье, но только с письменного разрешения банка.

Если в договоре нет никаких ограничений, сдавать квартиру можно свободно.

Что делать, если требуется разрешение?

Если банк требует получить его согласие, алгоритм такой:

Напишите заявление (можно подать онлайн или лично).

Дождитесь рассмотрения (обычно это занимает 1–2 недели).

В большинстве случаев банки соглашаются, если клиент регулярно платит по ипотеке.

Игнорировать это правило рискованно: банк может оштрафовать, а в крайнем случае — потребовать досрочного погашения всей суммы кредита.

Что будет, если сдать квартиру без разрешения?

При выявлении незаконной аренды банки применяют санкции:

Штраф за нарушение условий договора.

Требование досрочного возврата кредита.

В самых серьезных случаях — обращение взыскания на квартиру.

Что делать, чтобы избежать штрафов и проблем с банком?

Изучите договор. Внимательно проверьте ипотечный договор на предмет возможности аренды.

Внимательно проверьте ипотечный договор на предмет возможности аренды. Получите письменное согласие . Если это требуется, официально получите разрешение банка на аренду квартиры.

. Если это требуется, официально получите разрешение банка на аренду квартиры. Заключите официальный договор аренды . Так вы защитите себя от проблем с банком и от возможных конфликтов с арендатором.

. Так вы защитите себя от проблем с банком и от возможных конфликтов с арендатором. Своевременно платите ипотеку . Доход от аренды не освобождает от обязанности вносить ежемесячные платежи банку.

. Доход от аренды не освобождает от обязанности вносить ежемесячные платежи банку. Не скрывайте доход от аренды. Если доход существенный и регулярный, учитывайте необходимость уплаты налогов.

Соблюдение этих правил поможет казахстанцам избежать неприятных последствий и пользоваться ипотечной квартирой без риска получить штрафы и другие санкции от банков.