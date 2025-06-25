В Казахстане решено ввести переходный период по ипотечным займам, чтобы банки могли обработать накопившиеся заявки, поданные до введения новых правил. Об этом заявила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК Мадина Абылкасымова, передаёт BAQ.KZ.

По её словам, из-за отсутствия переходного периода ранее ожидались массовые отказы по заявкам, поданным по старой ставке.

«Мы внесли изменения в постановление. До 1 ноября банки смогут завершить оформление договоров по ранее поданным заявкам», — пояснила она.

Абылкасымова также подчеркнула, что даже ставка в 20% по ипотеке — это высокий уровень, учитывая долгосрочность таких кредитов. Поэтому агентство намерено ограничивать число займов с высокой процентной ставкой. Одно из обсуждаемых решений — повышение минимального первоначального взноса до 20%.

«Дополнительно мы планируем ввести запрет на выдачу займов гражданам с просрочкой свыше 30 дней (сейчас — 90 дней), установить особые требования по управлению рисками для банков и выделить категорию заёмщиков с высоким уровнем риска, к которым будет применяться более строгая проверка платёжеспособности», — пояснила она.

Параллельно ведётся работа над мерами в сфере потребительского кредитования. Власти обеспокоены высокой закредитованностью населения: предельная ставка по таким займам достигает 46%, среднерыночная — 28–36%.

«Наша ключевая задача — не допустить выдачи кредитов гражданам, которые в будущем могут столкнуться с трудностями при их погашении», — отметила Абылкасымова.

Кроме того, агентство работает над совершенствованием расчёта коэффициента долговой нагрузки (КДН). Сейчас он ограничен 50% от дохода заёмщика, но банки часто обходят правило, удлиняя срок кредита. Введение ограничений по срокам, по мнению регулятора, поможет сократить число проблемных заёмщиков.

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