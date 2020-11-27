Ипотечный кредит: ценная помощь без риска для финансового здоровья

В условиях огромных цен на жилье для многих граждан единственным шансом на его приобретение стала банковская ипотека. Но не все сумели разрешить ее финансовое бремя, запутавшись в высоких процентах, пенях и штрафных санкциях. О том, как не стать жертвой ипотечного кредитования и избежать статуса крупного должника, расскажет эта статья.

Типичные ошибки при оформлении кредита на покупку жилья

Те заемщики, кто громко называет ипотеку обманом и невыгодной сделкой, часто лукавят. Возможно, они допустили ошибку при оформлении или выполнения условий договора с банком на предоставление крупной суммы на приобретение квартиры или дома. Это может быть:

невнимательное чтение условий договора, где прописаны дополнительные обязательства для заемщика; забывчивость или преднамеренный отказ от своевременного внесения очередного платежа, что вызвало начисление финансовых санкций за просрочку. Ипотека от ForteBank, например, предлагает выгодные финансовые условия, но даже здесь за просроченные платежи начисляется пеня ; выбор невыгодной ипотечной программы с увеличенными процентными ставками без учета своих финансовых возможностей; предпочтение в пользу сжатых сроков погашения, что внезапно оказалось недоступным из-за изменения уровня семейного дохода и стало причиной срыва графика платежей; попытка скрыться от зоркого ока банка вместо выхода на связь и совместного решения возникших недоразумений и погашения крупного долга.

За каждой из перечисленных проблем могут скрываться уважительные причины. Но даже самый лояльный банк в Казахстане вряд ли примет их к рассмотрению и пойдет навстречу в вопросе рассрочки или отсрочки погашения ипотечного кредита. Поэтому соискателю следует быть очень внимательным и несколько раз взвесить свои возможности перед обращением в финансовую структуру.

Как избежать проблем после оформления ипотеки от банка

Чтобы не стать пожизненным должником банковской структуры, квалифицированные юристы советуют:

Детально и неторопливо ознакомиться со всеми пунктами договора, даже если они напечатаны «неудобным» шрифтом и отправляются соискателю на ознакомление в онлайн -режиме. Если некоторые пункты кажутся слишком сложными, попросите кредитного инспектора детально разъяснить механизм их действия на конкретных цифрах. Только так вы сможете выбрать выгодные условия кредитования и взять заем, который сможете погасить в намеченный срок.

-режиме. Если некоторые пункты кажутся слишком сложными, попросите кредитного инспектора детально разъяснить механизм их действия на конкретных цифрах. Только так вы сможете выбрать условия кредитования и заем, который сможете погасить в намеченный срок. Заострите внимание на уровне процентов за год и за выбранный срок действия ипотечного договора. Рассчитайте, какую сумму придется переплатить относительно базовой стоимости жилья. Возможно, уменьшить переплату удастся с помощью сокращения сроков действия кредитной программы.

и за выбранный срок действия ипотечного договора. Рассчитайте, какую сумму придется переплатить относительно базовой стоимости жилья. Возможно, уменьшить переплату удастся с помощью сокращения сроков действия кредитной программы. Продумайте и просчитайте ежемесячные расходы согласно графику платежей. Важно, чтобы и тело кредита, и начисленные проценты погашались пропорционально и единовременно. Прочие механизмы, предлагаемые банком, могут оказаться для заемщика невыгодными.

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