Ипотека «30/70»: что это такое и как работает

В последние месяцы на рынке финансовых продуктов стала распространяться информация о программе «30/70», или «Лёгкой ипотеке».

Выяснили, какие там условия и чем она отличается от остальных.

Программа «30/70» не новая. Она действует только в «Отбасы банке». Её отличие от стандартной ипотеки этого банка в том, что первоначальный взнос снижен с 50 до 30 %, но можно купить только первичное жильё. Если дом ещё строится, нужен дополнительный залог — другая квартира, передает krisha.kz

Условия ипотеки

Первоначальный взнос — 30 %.

Ставка — сначала 7–10 % (3 года начисляется на всю стоимость квартиры), затем снижается до 3.5 %.

Можно купить квартиру только на первичном рынке или строящееся жильё (долевое участие).

Сумма кредита — до 90 млн тенге.

Срок кредита — до 25 лет.

Депозит в «Отбасы банке». Можно открыть при оформлении ипотеки.

Важный момент: если ЖК ещё не сдан в эксплуатацию и жильё строящееся, обязателен дополнительный залог в виде другой недвижимости.

Допзалог — это равноценная недвижимость, стоимость которой должна покрывать минимум 70 % от суммы ипотеки. Это может быть жильё как заёмщика, так и других людей, желающих стать залогодателями. Позднее залог можно переоформить на приобретаемую квартиру.

Есть требования к допзалогу по возрасту жилья: кирпичным домам должно быть не более 60 лет, панельным — не более 50 лет.

В остальном кредитование проходит по стандартной схеме: если не было депозита, то три года заёмщик платит по промежуточному займу (ставка 7–10 %) с начислением процентов на всю стоимость жилья. Когда накопления на депозите достигают 50 % от стоимости квартиры, условия меняются. Взнос списывается в счёт погашения долга, а ставка снижается до 3.5 %.

Сколько платить

— Цена квартиры — 30 млн тг.

— Первоначальный взнос — 9 млн тг.

— Ежемесячный платёж — примерно 180 тыс. тг.

— Срок выплат — 11 лет.

— Переплата по кредиту — 7 млн тг.

Плюсы и минусы ипотеки

Из плюсов можно отметить доступные ставки вознаграждения, которые сейчас ниже рыночных, сравнительно невысокую переплату и достаточный ценовой лимит (до 90 млн тенге).

Также можно взять ипотеку при долевом участии.

Из минусов: требуется допзалог при покупке строящегося жилья. То есть программа рассчитана больше на тех, кто уже имеет жильё, или родственников с недвижимостью.

Ещё одна сложность — мало объектов. Пока в программе участвуют только шесть застройщиков. О наличии квартир и доступности программы нужно узнавать у застройщиков.

Что касается первоначального взноса, то здесь он ниже, чем по основной ипотеке «Отбасы банка», но выше, чем в большинстве коммерческих банков.

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