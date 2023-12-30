Ипотека «7-20-25» в Казахстане: опубликовано постановление

Комментарий заместителя директора департамента развития финансовых организаций НБК Ержана Ахметали

По условиям Программы ипотечного кредитования «7-20-25» бюджет устанавливается на каждый год отдельно и не должен превышать 100 млрд тенге. В этой связи, принято решение об установлении лимита бюджета на 2024 год в размере 100 млрд тенге по аналогии с 2023 годом.

При этом, для равномерного освоения ежегодного бюджета Программы средства, направляемые на выкуп у банков прав требований по выданным займам, распределены поквартально по 25 млрд тенге. Это позволяет охватить льготным кредитованием граждан, которыми приобретение жилья рассматривается в разные периоды года.

Решение о снижении вознаграждения банков с 3% до 2,5% годовых за доверительное управление правами требования по ипотечным займам, выданным по программе начиная с 1 января 2024 года, принято с целью обеспечения сбалансированности. Данная мера позволит снизить убытки оператора Программы «7-20-25» – АО «Казахстанский фонд устойчивости», сохранив заинтересованность банков кредитовать в рамках программы.

Данное решение не отразится на ставке вознаграждения для конечного заемщика, которая сохраняется на уровне 7%.

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