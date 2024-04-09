Ипотека 9-20-19: названы условия программы «Наурыз»

Стали известны некоторые условия новой ипотеки «Наурыз», приём заявок по которой запустят 1 мая. Заместитель председателя правления Отбасы банка Нурлан Акшанов и менеджер по продажам Максат Заитов во время эфира сообщили, что участвовать в новой ипотеке можно будет с депозитами любого срока. Однако требование о сумме накопления в 1 млн тенге останется, сообщает krisha.kz

Известные условия и требования ипотеки

Ставка: 7 % — для социально уязвимых слоёв населения, 9 % — для остальных.

Первоначальный взнос -от 20 %.

Срок кредита — 19 лет.

Максимальные суммы кредитов в регионах, а также в Астане, Алматы, Шымкенте, областных центрах ещё не определены. Возможно, будет выше, чем в ипотеке «Отау».

У участника не должно быть никакой недвижимости в течение последних пяти лет, а также никаких сделок с жильём у него и членов его семьи: супруги, дети.

Несмотря на финансирование 300 млрд тенге в этом году, в ипотеке «Наурыз» останется принцип ранжирования по баллам. Скорее всего, баллы будут начислять на вознаграждение по депозиту, наличие семьи и детей. Условия по сроку депозита, как в «Отау», не будет.

Какое жильё можно будет купить

Сейчас точных условий ещё нет. Но известно, что в Астане, Алматы, Шымкенте и городах областного значения — только первичное.

В остальных регионах: села, райцентры — сегмент жилья ещё обсуждается.

Все первичные объекты по «Наурыз» можно будет увидеть на портале Баспана маркет.

Отличие ипотеки «Наурыз» от ипотеки «Отау»

Участвовать можно с депозитами любого срока. Не нужно иметь депозит 18 мес. и больше. Однако условие о сумме накопления минимум 1 млн тенге остаётся.

Ставка по ипотеке 7 % для соцуязвимых.

В этом году заявки на участие в «Наурыз» будут принимать с 1 мая. В следующие годы — с 1 марта, что созвучно с названием ипотеки и началом весны.

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