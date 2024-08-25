Ипотека под 5 %: на кредиты выделен 1 млрд тенге

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На ипотеку для молодёжи в Актюбинской области выделен 1 млрд тенге. Как сообщает Минкультуры и информации РК, ставка по ипотеке составит 5-6 % годовых. Это государственная жилищная программа, в которой могут участвовать молодые работающие специалисты, сообщает krisha.kz
До конца года льготную ипотеку смогут оформить около 100 человек.
Деньги на реализацию программы в равных долях выделили местный акимат и Отбасы банк.
Условия программы:
- Первоначальный взнос — 10 %.
- Годовая процентная ставка — 5-6 %.
- Максимальная сумма займа — 20 млн тенге.
- Срок — 19 лет.
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Главные требования к участникам — возраст до 35 лет, работа и прописка в регионе.
Приоритетные сферы деятельности — образование, здравоохранение, культура, спорт, социальная защита и т. д.
Напомним, сегодня подобные программы работают в 17 регионах страны.