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Ипотека под 5 %: на кредиты выделен 1 млрд тенге

Фотография для новости Ипотека под 5 %: на кредиты выделен 1 млрд тенге

pixabay.com

На ипотеку для молодёжи в Актюбинской области выделен 1 млрд тенге. Как сообщает Минкультуры и информации РК, ставка по ипотеке составит 5-6 % годовых. Это государственная жилищная программа, в которой могут участвовать молодые работающие специалисты, сообщает krisha.kz

До конца года льготную ипотеку смогут оформить около 100 человек.

Деньги на реализацию программы в равных долях выделили местный акимат и Отбасы банк.

Условия программы:

  • Первоначальный взнос — 10 %.
  • Годовая процентная ставка — 5-6 %.
  • Максимальная сумма займа — 20 млн тенге.
  • Срок — 19 лет.

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Главные требования к участникам — возраст до 35 лет, работа и прописка в регионе.

Приоритетные сферы деятельности — образование, здравоохранение, культура, спорт, социальная защита и т. д.

Напомним, сегодня подобные программы работают в 17 регионах страны.

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