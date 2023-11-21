Ипотека под 8.5%: у Отбасы банка появилась новая программа

20 ноября Отбасы банк объявил о запуске нового тарифа «Табысты». Заявлено, что это именно депозитный тариф, но условия по кредиту для него тоже отличаются. Выяснили, что изменится, и сравнили условия с уже действующими программами, сообщает krisha.kz

Как было

У Отбасы банка есть несколько депозитов. Самый популярный и стандартный — «Баспана». Ставка по нему составляет 2 % (внесли миллион — получили 20 000 вознаграждения + госпремию 138 тысяч (это максимум)).

Принцип такой: на этом депозите нужно за три года накопить 50 % от стоимости квартиры/дома, чтобы получить так называемый жилищный заём. По нему можно оформить ипотеку всего под 5 %. Эту схему часто называют 50/50.

При этом, если половина нужной суммы накопилась раньше (допустим, за два года), можно купить квартиру досрочно. Для этого оформляют промежуточный заём.

«Табысты» не заменит «Баспану». Будут работать оба тарифа, на выбор.

Что изменилось

В линейке депозитов появился новый тариф — «Табысты». Эксперты «Крыши» видят основное отличие в том, что по нему нельзя купить квартиру досрочно, через промежуточный кредит. Единственный вариант — копить три года или более.

Копить нужно минимум три года. Депозит можно продлевать.

Банк также заявляет о том, что депозит «Табысты» выгоднее — по нему выше ставка:

►«Табысты» — 5.5 %.

►«Баспана» — 2 %.

Однако выше и ставка по ипотеке:

►«Табысты» — 8.5 % (эффективная — 8.8 %).

►«Баспана» — 5 %.

И по «Баспане», и по «Табысты» одинаковый разрыв между ставкой вознаграждения и ставкой кредитования — 3 %.

Больше он быть не может, это закреплено в Законе о жилстройсбережениях.

Банк заявляет, что эффективная ставка будет доходить до 17.1 % с учётом госпремии в размере 20 %.

Как изменились другие условия

Сумма, срок

По депозиту «Табысты» появился минимальный порог суммы накопления — 6 млн тенге. То есть чтобы получить заём, нужно накопить 6 млн тенге или более. В тарифе «Баспана» такого требования нет.

Сократился срок кредитования: по «Табысты» можно взять ипотеку максимум на пять лет, по «Баспане» — на шесть лет.

Оценочный показатель (ОП)

ОП вырос до 39. Если он будет ниже, ипотеку оформить не получится, пока показатель не вырастет (на это влияет срок, режим пополнения, суммы и т. д.).

По старым программам было достаточно 16.

Требования к жилью

Купить жильё можно как на первичном, так и на вторичном рынке. Единственное ограничение — по тарифу «Табысты» не кредитуют участников госпрограмм и собственного продукта банка «Свой дом».

Перейти с одного депозита на другой нельзя.

Почему ставка по депозиту 5.5 %, а доходность — 17.1 %?

Отбасы банк презентует новый тариф как депозит с выгодной ставкой — 17.1 % годовых. Точно так же и с «Баспаной» (14 %). Но это не значит, что вкладчик получит 17.1 % доходности всех своих денег. Банк учитывает в формуле госпремию 20 %. Однако нужно помнить,что вознаграждение от государства распространяется лишь на 200 МРП. В этом году максимальная госпремия составила 138 000 тенге — она начисляется раз в год.

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