Ипотека подорожает: «Отбасы банк» увеличит ставки

С 1 октября «Отбасы банк» повысит ставки вознаграждения по промежуточным займам с 7–8.5 % до 10–11.5 %.
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Чтобы снизить ставку, нужно будет копить деньги на депозите не менее шести месяцев, передает krisha.kz
Промежуточные займы пока выдаются при предоставлении заёмщиком 50 % от стоимости жилья по ставке 7–8.5 % (при этом вознаграждение начисляется не на выданные банком 50 %, а на всю стоимость жилья!), но копить не нужно.
Что изменится с октября
- Диапазон ставок по промежуточному займу будет от 7 до 11.5 % годовых (ГЭСВ — от 7.4 %).
- Если захотите взять кредит сразу, внеся 50 % от стоимости жилья, то банк выдаст его по ставке 10–11.5 % (ГЭСВ — от 11.2 %).
- Чтобы получить кредит по ставке 7–8.5 %, нужно внести 50 % от стоимости жилья и достичь ОП до значения 5. Его можно получить, если с момента пополнения депозита в размере 50 % пройдёт шесть месяцев. Тогда ставка по займу будет ниже.
|ОП
|5.0
|4.17
|3.33
|2.50
|1.67
|0.83
|0
|Ставка, %
|7–8.5
|7.5–9
|8–9.5
|8.5–10
|9–10.5
|9.5–11
|10–11.5
В банке отметили, что до 1 октября кредиты по промзаймам можно получить по ставке от 7 до 8.5 %.
Чем объясняет банк своё решение
— С 1 января 2020 года по 31 июля 2022 года банк выдал 98 546 промежуточных займов на почти 1.8 млрд тенге.
— Из них 49 % займов с ОП не выше 0.83. Это значит, что на момент получения займа средства клиентов не накапливались на депозитах, т. е. не работали в системе.
Банк представил следующие расчёты:
— При взносе 50 % от договорной суммы оценочный показатель 0.83 достигается за 1 месяц;
— ОП 1.67 — 2 месяца;
— ОП 2.5 — 3 месяца;
— ОП 3.33 — 4 месяца;
— ОП 4.17 — 5 месяцев;
— ОП 5 — 6 месяцев.
Сколько нужно будет платить по новым ставкам
При цене жилья 20 млн тг ежемесячный платёж составит:
|ОП
|5.0
|4.17
|3.33
|2.5
|1.67
|0.83
|0
|Ставка, %
|8.5
|9
|9.5
|10
|10.5
|11
|11.5
|Платёж, тыс., тг
|141.6
|150
|158.3
|166.6
|175
|183.3
|191.6
|Переплата, млн
|5.1
|5.4
|5.7
|6.0
|6.3
|6.6
|6.9
Промежуточный заём выдаётся на три года. Ставка не будет меняться до перехода на жилищный заём.
Новые ставки вознаграждения будут применять к программам:
1. Рыночная — покупка первичного, вторичного жилья, участка, ремонт и модернизация жилья и строительство.
2. Иные проекты жилищного строительства.
3. Кредитование при наличии жилищных сертификатов.
4. Арендное жильё с последующим выкупом.
5. Внесение первоначального взноса для получения кредита в «Отбасы банк» на покупку первичного жилья.
6. Кредитование на ремонт жилья.
К каким программам не будут применять новые ставки
Государственным:
1. «Нурлы жер».
2. «Алматы жастары», «Елорда жастары» и др. региональные программы кредитования молодежи.
3. «Аскери баспана».
4. «Бакытты отбасы».
5. «Шанырак».
Банковским:
6. «Свой дом».
7 «Жас отбасы».
Напомним, «Отбасы банк» предлагает три вида займов:
1. Жилищный — ставка от 3.5 до 5 % годовых (ГЭСВ — от 3.6 %). Предоставляется при условии накопления не менее 50 % от стоимости жилья за срок не менее трёх лет, а также при достижении минимального уровня оценочного показателя — 16.
2. Предварительный можно получить, имея на депозите от 10 % от стоимости жилья. Ставка по кредиту — от 5 % годовых (ГЭСВ — от 5.2 %). Такие займы банк выдаёт только в рамках государственных и собственных программ («Әскери баспана», «Свой дом», «Умай», «Корпоративный продукт»), а также региональных жилищных программ для молодёжи.
3. Промежуточный.
Ранее Ассоциация финансистов РК сообщила, что за 6 месяцев этого года 73 % пришлось на продукты «Отбасы банка», 17 % — на льготную ипотеку «7-20-25» и только 10 % — рыночные ипотеки бву. При этом 94 % выдач «Отбасы» приходится на промежуточные займы.
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