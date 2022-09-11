Ипотека подорожает: «Отбасы банк» увеличит ставки

С 1 октября «Отбасы банк» повысит ставки вознаграждения по промежуточным займам с 7–8.5 % до 10–11.5 %.

Чтобы снизить ставку, нужно будет копить деньги на депозите не менее шести месяцев, передает krisha.kz

Промежуточные займы пока выдаются при предоставлении заёмщиком 50 % от стоимости жилья по ставке 7–8.5 % (при этом вознаграждение начисляется не на выданные банком 50 %, а на всю стоимость жилья!), но копить не нужно.

Что изменится с октября

Диапазон ставок по промежуточному займу будет от 7 до 11.5 % годовых (ГЭСВ — от 7.4 %).

Если захотите взять кредит сразу, внеся 50 % от стоимости жилья, то банк выдаст его по ставке 10–11.5 % (ГЭСВ — от 11.2 %).

Чтобы получить кредит по ставке 7–8.5 %, нужно внести 50 % от стоимости жилья и достичь ОП до значения 5. Его можно получить, если с момента пополнения депозита в размере 50 % пройдёт шесть месяцев. Тогда ставка по займу будет ниже.

ОП 5.0 4.17 3.33 2.50 1.67 0.83 0 Ставка, % 7–8.5 7.5–9 8–9.5 8.5–10 9–10.5 9.5–11 10–11.5

В банке отметили, что до 1 октября кредиты по промзаймам можно получить по ставке от 7 до 8.5 %.

Чем объясняет банк своё решение

— С 1 января 2020 года по 31 июля 2022 года банк выдал 98 546 промежуточных займов на почти 1.8 млрд тенге.

— Из них 49 % займов с ОП не выше 0.83. Это значит, что на момент получения займа средства клиентов не накапливались на депозитах, т. е. не работали в системе.

Банк представил следующие расчёты:

— При взносе 50 % от договорной суммы оценочный показатель 0.83 достигается за 1 месяц;

— ОП 1.67 — 2 месяца;

— ОП 2.5 — 3 месяца;

— ОП 3.33 — 4 месяца;

— ОП 4.17 — 5 месяцев;

— ОП 5 — 6 месяцев.

Сколько нужно будет платить по новым ставкам

При цене жилья 20 млн тг ежемесячный платёж составит:

ОП 5.0 4.17 3.33 2.5 1.67 0.83 0 Ставка, % 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 Платёж, тыс., тг 141.6 150 158.3 166.6 175 183.3 191.6 Переплата, млн 5.1 5.4 5.7 6.0 6.3 6.6 6.9

Промежуточный заём выдаётся на три года. Ставка не будет меняться до перехода на жилищный заём.

Новые ставки вознаграждения будут применять к программам:

1. Рыночная — покупка первичного, вторичного жилья, участка, ремонт и модернизация жилья и строительство.

2. Иные проекты жилищного строительства.

3. Кредитование при наличии жилищных сертификатов.

4. Арендное жильё с последующим выкупом.

5. Внесение первоначального взноса для получения кредита в «Отбасы банк» на покупку первичного жилья.

6. Кредитование на ремонт жилья.

К каким программам не будут применять новые ставки

Государственным:

1. «Нурлы жер».

2. «Алматы жастары», «Елорда жастары» и др. региональные программы кредитования молодежи.

3. «Аскери баспана».

4. «Бакытты отбасы».

5. «Шанырак».

Банковским:

6. «Свой дом».

7 «Жас отбасы».

Напомним, «Отбасы банк» предлагает три вида займов:

1. Жилищный — ставка от 3.5 до 5 % годовых (ГЭСВ — от 3.6 %). Предоставляется при условии накопления не менее 50 % от стоимости жилья за срок не менее трёх лет, а также при достижении минимального уровня оценочного показателя — 16.

2. Предварительный можно получить, имея на депозите от 10 % от стоимости жилья. Ставка по кредиту — от 5 % годовых (ГЭСВ — от 5.2 %). Такие займы банк выдаёт только в рамках государственных и собственных программ («Әскери баспана», «Свой дом», «Умай», «Корпоративный продукт»), а также региональных жилищных программ для молодёжи.

3. Промежуточный.

Ранее Ассоциация финансистов РК сообщила, что за 6 месяцев этого года 73 % пришлось на продукты «Отбасы банка», 17 % — на льготную ипотеку «7-20-25» и только 10 % — рыночные ипотеки бву. При этом 94 % выдач «Отбасы» приходится на промежуточные займы.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.