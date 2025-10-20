Ипотечный рынок Казахстана оказался в зоне турбулентности. С середины октября сразу несколько банков приостановили приём заявок на жилищные займы. В одних финансовых организациях выдача ипотеки полностью заморожена, в других — временно приостановлена. Причиной стали ужесточение монетарной политики и повышение базовой ставки Национального банка до 18%, а также ограничение годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ), которая с 1 ноября не должна превышать 20%, передает rus.baq.kz

Банки пересматривают условия

После повышения ставки многие банки заявили о временной приостановке программ ипотечного кредитования. Рост стоимости фондирования и снижение маржи сделали выдачу займов экономически невыгодной. Тем не менее некоторые игроки продолжают работать.

Реакция рынка — временная, но тревожная

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка считают, что остановка — это временная мера. Заместитель председателя ведомства Олжас Кизатов заявил, что банки таким образом реагируют на резкое изменение условий, и уже начали постепенно открывать отдельные программы.

Однако эксперты предупреждают: нынешняя ситуация — не случайность, а закономерное следствие экономических реалий.

Ипотека под 23% — роскошь для немногих

Финансовый аналитик Арман Бейсембаев убеждён, что рыночная ипотека и раньше была малодоступна большинству казахстанцев, а теперь стала фактически роскошью.

«Какая разница, берёте вы ипотеку под 18% или 23%? Это всё равно безумие. Я не знаю ни одного человека, который готов платить по 500 тысяч тенге в месяц за квартиру средней руки», — отметил эксперт.

По его мнению, реального платежеспособного спроса на рыночную ипотеку нет. Большинство сделок совершается обеспеченными гражданами или в рамках спекулятивных схем.

Цены на жильё могут стабилизироваться

Эксперты не прогнозируют обвала рынка недвижимости, но ожидают замедление роста цен. Приостановка ипотечных программ способна немного охладить спрос, однако продавцы не спешат снижать цены.

Бейсембаев допускает возможную коррекцию на 20–30%, особенно в сегменте новостроек и жилья бизнес-класса.

Повышение базовой ставки, по мнению экономистов, — шаг к финансовой стабильности. Но станет ли оно ударом по доступности жилья для граждан, покажет ближайшее время.

