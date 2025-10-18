Объём кредитования по льготным ипотекам «Наурыз» и «Наурыз жұмыскер» увеличен до 500 млрд тенге. Накануне, 16 октября, правительство утвердило пакет мер по поддержке жилищного кредитования. Выдачу займов планируют начать уже в ноябре, сообщает krisha.kz

Председатель правления «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова сообщила, что сейчас прорабатываются два варианта запуска:

либо объявить новый конкурс по приёму заявок, либо выдать кредиты тем, кто подавался в марте, но не прошёл отбор. Точные условия участия банк объявит дополнительно.

Фиксированные цены по офтейк-контрактам

Важное нововведение — офтейк-контракты со стройкомпаниями. По соглашениям с «Отбасы банком» застройщики обязуются фиксировать стоимость строящихся квартир на ближайшие три года . Выбирать жильё участники программ смогут на маркетплейсе «Баспана маркет».

Где и какое жильё можно купить

Астана, Алматы и областные центры — только первичное жильё (квартиры от застройщика).

Другие регионы — любое жильё, включая квартиры и дома на вторичном рынке.

Условия льготных ипотек

Ставка: 7% — для социально уязвимых категорий; 9% — для остальных.

Первоначальный взнос: 10% — при покупке квартиры в чистовой отделке; 20% — при покупке без ремонта.

Максимальная сумма займа: до 36 млн тг — для Астаны и Алматы; до 30 млн тг — для других регионов.

Требования к участникам

Отсутствие собственного жилья в течение последних 5 лет .

Депозит в «Отбасы банке» с накоплениями от 2 млн тг.

Дополнительно для программы «Наурыз жұмыскер»: участник должен работать в одной из сфер — промышленность, энергетика, транспорт, сельское хозяйство, водные ресурсы.

