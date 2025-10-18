USD 536.32 EUR 626.9 RUB 6.6

Ипотека: в ноябре стартует новый приём заявок

— Сегодня, 14:05
квартира

pixabay.com

Объём кредитования по льготным ипотекам «Наурыз» и «Наурыз жұмыскер» увеличен до 500 млрд тенге. Накануне, 16 октября, правительство утвердило пакет мер по поддержке жилищного кредитования. Выдачу займов планируют начать уже в ноябре, сообщает krisha.kz

Председатель правления «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова сообщила, что сейчас прорабатываются два варианта запуска:

либо объявить новый конкурс по приёму заявок, либо выдать кредиты тем, кто подавался в марте, но не прошёл отбор. Точные условия участия банк объявит дополнительно.

Фиксированные цены по офтейк-контрактам

Важное нововведение — офтейк-контракты со стройкомпаниями. По соглашениям с «Отбасы банком» застройщики обязуются фиксировать стоимость строящихся квартир на ближайшие три года . Выбирать жильё участники программ смогут на маркетплейсе «Баспана маркет».

Где и какое жильё можно купить

  • Астана, Алматы и областные центры — только первичное жильё (квартиры от застройщика).

  • Другие регионылюбое жильё, включая квартиры и дома на вторичном рынке.

Условия льготных ипотек

  • Ставка: 7% — для социально уязвимых категорий; 9% — для остальных.

  • Первоначальный взнос: 10% — при покупке квартиры в чистовой отделке; 20% — при покупке без ремонта.

  • Максимальная сумма займа: до 36 млн тг — для Астаны и Алматы; до 30 млн тг — для других регионов.

Требования к участникам

  • Отсутствие собственного жилья в течение последних 5 лет.

  • Депозит в «Отбасы банке» с накоплениями от 2 млн тг.

Дополнительно для программы «Наурыз жұмыскер»: участник должен работать в одной из сфер — промышленность, энергетика, транспорт, сельское хозяйство, водные ресурсы.


сирена

Масштабные проверки в Костанае: полицейские задержали нарушителей миграционного режима

В Казахстане стартовало республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал», направленное на выявление фактов незаконного пребывания иностранных граждан...
Сегодня, 10:30

Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.