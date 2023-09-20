Ипотека в РК во втором полугодии 2023 года

Krisha.kz узнала в банках РК актуальные условия ипотечного кредитования и что изменилось за полгода.

Условия ипотек в РК на 21 июля

В таблице представлены примерные расчёты на покупку жилья стоимостью 20 и 30 млн тенге с полным подтверждением доходов. Цена включает первоначальный взнос и сумму кредита. Срок кредитования брали максимальный в зависимости от банка. Условия кредитования — стандартные рыночные без привязки к зарплатным проектам банков.

Банк Перв. взнос Ставка (ГЭСВ*) Срок

ипотеки Цена 20 млн:

платёж,

переплата, тг** Цена 30 млн:

платёж,

переплата, тг Altyn

Bank 20 % 19.6 % 20 лет 267 тыс.,

48 млн 400 тыс.,

72 млн ForteBank 15 % 20.9 % 15 лет 309 тыс.,

39 млн 492 тыс.,

62 млн Freedom

Bank 20 % 17.2 % 20 лет 223 тыс., 37 млн 334 тыс.,

56 млн БЦК 20 % 18.7 % 15 лет 265 тыс.,

32 млн 398 тыс.,

48 млн Halyk

Bank 20 % 21.6 % 20 лет 292 тыс.,

54 млн 438 тыс.,

81 млн Нурбанк 30 % 21.4 % 20 лет 253 тыс.,

47 млн 379 тыс.,

70 млн

*Расчёты получены при обзвоне call-центров и через кредитные калькуляторы на сайтах банков. Окончательный расчёт годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) и платежей производится при оформлении ипотеки.

**Указан аннуитетный способ погашения ипотеки.

Что в остальных банках

Часть казахстанских банков, не указанных в таблице, либо приостановила выдачу ипотек, либо работает только по «7-20-25» или с рефинансированием.

В целом в РК 21 коммерческий банк, из которых 12 с иностранным участием, в том числе 8 дочерних.

Bereke Bank — ипотека временно приостановлена.

Jusan — нет ипотеки, только рефинансирование.

Home credit — нет ипотеки.

RBK Bank — временно приостановлена, только «7-20-25».

Евразийский банк — только рефинансирование и «7-20-25» для участников зарплатного проекта.

Исламский банк Al Hilal — ипотека приостановлена.

Банки, работающие по льготной ипотеке «7-20-25», — РБК, Евразийский, Forte, Halyk, ЦентрКредит, Altyn, Freedom.

Условия кредитования в Отбасы банке и что изменилось

Отбасы банк — единственный в РК жилищно-строительный сберегательный банк. Его отличие от коммерческих в том, что для получения лучших условий перед ипотекой нужно копить деньги не меньше трёх лет на депозите.

Тем, кто накопит 50 % от стоимости жилья, займы дают под 3.6–5 % годовых.

Но наиболее распространены промежуточные займы, когда человек приносит 50 % и получает кредит на оставшуюся сумму. Особенность в том, что ГЭСВ начисляется не на выданные банком 50 %, а на всю стоимость жилья.

По итогам 2022 года Отбасы банк выдал почти 80 тыс. ипотечных кредитов, из которых 68 % пришлись на промзаймы, а это более 54 тыс. кредитов.

Явный перевес в сторону займов со ставками значительно ниже рыночных привёл к критике Отбасы банка со стороны финансистов.

В связи с этим с прошлого года меняют условия по промежуточным кредитам:

— Первого октября 2022 г. повысили ставки до 11.5 %. Для снижения до 7 % нужно было копить деньги не меньше шести месяцев. Но люди продолжали брать промзаймы даже по 11.5 %.

— Поэтому 15 мая этого года ставки понизили до 6–10 %, но ввели обязательное условие по сроку накопления — минимум три месяца. Без этого промежуточные займы теперь вообще невозможно получить.

Мы запросили расчёты в Отбасы банке по рыночной ипотеке, исходя из новых условий кредитования:

Вид займа Ставка

(ГЭСВ) Срок

ипотеки Цена 20 млн:

платёж,

переплата, тг Цена 30 млн:

платёж,

переплата, тг Отбасы банк Жилищный заём:

накоплено 50 %

от стоимости жилья 5 % 6 лет 120.8 тыс.,

1.2 млн 283 тыс.,

2.4 млн Отбасы банк Промежуточный

заём

– сразу вносится 50 %,

деньги лежат

на депозите в банке

минимум 3 месяца

до достижения ОП* 2.5 Переход

на жилищный

заём Жилищный заём 10 % 5 % 3 года** 5 лет 166.7 тыс. 169.6 тыс. Общая переплата

7.2 млн 250 тыс. 258.3 тыс. Общая переплата

10.8 млн

*ОП — оценочный показатель, демонстрирует дисциплинированность заёмщика, влияет на решение банка о выдаче ипотеки и размер ГЭСВ

**Приведены расчёты по самому популярному подвиду промзайма «Женил». Также есть «Женил 2» и «Стандарт». Заёмщик может выбрать любой.

Что изменилось в условиях ипотек за полгода

Несмотря на стабильную базовую ставку 16.75 % Нацбанка (держится 9 месяцев), на сегодня некоторые коммерческие банки Казахстана смягчили условия кредитования: уменьшили размер первоначального взноса, увеличили срок кредитования.

Как сообщала Ассоциация финансистов Казахстана в мае, в некоторых банках прекратился рост ставок по большинству кредитов.

Однако остановка роста ставок, скорее всего, связана с тем, что банки и так повысили максимально ставки зимой, а весной, когда инфляционное давление начало снижаться, ослабили напряжение.

В то же время несколько банков, те, которые приостановили выдачу ипотек в прошлом году или сменили название, акционеров, до сих пор не возобновили ипотечное кредитование.

Отбасы банк ужесточил условия выдачи займов.

Тенденции ипотечного рынка сегодня

— Большинство ипотечников в Казахстане стараются оформить заём на более долгий срок, чтобы снизить размер ежемесячного платежа.

— Средний размер ипотеки составляет 12.4 млн тенге.

— Средний срок: 5–7 лет.

— В мае произошёл скачок — выдали 10.5 тыс. займов на 168.5 млрд тг. Для сравнения: в январе — марте и мае оформили примерно 6–9 тыс. ипотек на 100–140 млрд в месяц.

— Средняя сумма задолженности в ипотечном секторе составляет 10.2 млн тенге.

Комиссии

При выдаче ипотеки банки взимают комиссии:

— за рассмотрение заявки в среднем 10 000 тенге;

— организацию займа до 2 % от суммы займа.

Некоторые банки не берут комиссию за организацию займа.

Есть также кредитование без комиссий, но с повышением ГЭСВ на 1.5-2 %.

Документы для рассмотрения кредитной заявки

удостоверение личности;

копия свидетельства о заключении брака заёмщика/созаёмщика;

документы о доходах не менее чем за шесть последних месяцев;

правоустанавливающие документы на залоговое жильё;

выписка с пенсионного счёта за шесть последних месяцев.

Это стандартный пакет. Банк вправе запросить дополнительные документы.

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