Ипотека в РК во втором полугодии 2023 года

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Krisha.kz узнала в банках РК актуальные условия ипотечного кредитования и что изменилось за полгода.
Условия ипотек в РК на 21 июля
В таблице представлены примерные расчёты на покупку жилья стоимостью 20 и 30 млн тенге с полным подтверждением доходов. Цена включает первоначальный взнос и сумму кредита. Срок кредитования брали максимальный в зависимости от банка. Условия кредитования — стандартные рыночные без привязки к зарплатным проектам банков.
|Банк
|Перв. взнос
|Ставка (ГЭСВ*)
|Срок
ипотеки
|Цена 20 млн:
платёж,
переплата, тг**
|Цена 30 млн:
платёж,
переплата, тг
|Altyn
Bank
|20 %
|19.6 %
|20 лет
|267 тыс.,
48 млн
|400 тыс.,
72 млн
|ForteBank
|15 %
|20.9 %
|15 лет
|309 тыс.,
39 млн
|492 тыс.,
62 млн
|Freedom
Bank
|20 %
|17.2 %
|20 лет
|223 тыс.,
37 млн
|334 тыс.,
56 млн
|БЦК
|20 %
|18.7 %
|15 лет
|265 тыс.,
32 млн
|398 тыс.,
48 млн
|Halyk
Bank
|20 %
|21.6 %
|20 лет
|292 тыс.,
54 млн
|438 тыс.,
81 млн
|Нурбанк
|30 %
|21.4 %
|20 лет
|253 тыс.,
47 млн
|379 тыс.,
70 млн
*Расчёты получены при обзвоне call-центров и через кредитные калькуляторы на сайтах банков. Окончательный расчёт годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) и платежей производится при оформлении ипотеки.
**Указан аннуитетный способ погашения ипотеки.
Что в остальных банках
Часть казахстанских банков, не указанных в таблице, либо приостановила выдачу ипотек, либо работает только по «7-20-25» или с рефинансированием.
В целом в РК 21 коммерческий банк, из которых 12 с иностранным участием, в том числе 8 дочерних.
Bereke Bank — ипотека временно приостановлена.
Jusan — нет ипотеки, только рефинансирование.
Home credit — нет ипотеки.
RBK Bank — временно приостановлена, только «7-20-25».
Евразийский банк — только рефинансирование и «7-20-25» для участников зарплатного проекта.
Исламский банк Al Hilal — ипотека приостановлена.
Банки, работающие по льготной ипотеке «7-20-25», — РБК, Евразийский, Forte, Halyk, ЦентрКредит, Altyn, Freedom.
Условия кредитования в Отбасы банке и что изменилось
Отбасы банк — единственный в РК жилищно-строительный сберегательный банк. Его отличие от коммерческих в том, что для получения лучших условий перед ипотекой нужно копить деньги не меньше трёх лет на депозите.
Тем, кто накопит 50 % от стоимости жилья, займы дают под 3.6–5 % годовых.
Но наиболее распространены промежуточные займы, когда человек приносит 50 % и получает кредит на оставшуюся сумму. Особенность в том, что ГЭСВ начисляется не на выданные банком 50 %, а на всю стоимость жилья.
По итогам 2022 года Отбасы банк выдал почти 80 тыс. ипотечных кредитов, из которых 68 % пришлись на промзаймы, а это более 54 тыс. кредитов.
Явный перевес в сторону займов со ставками значительно ниже рыночных привёл к критике Отбасы банка со стороны финансистов.
В связи с этим с прошлого года меняют условия по промежуточным кредитам:
— Первого октября 2022 г. повысили ставки до 11.5 %. Для снижения до 7 % нужно было копить деньги не меньше шести месяцев. Но люди продолжали брать промзаймы даже по 11.5 %.
— Поэтому 15 мая этого года ставки понизили до 6–10 %, но ввели обязательное условие по сроку накопления — минимум три месяца. Без этого промежуточные займы теперь вообще невозможно получить.
Мы запросили расчёты в Отбасы банке по рыночной ипотеке, исходя из новых условий кредитования:
|Вид займа
|Ставка
(ГЭСВ)
|Срок
ипотеки
|Цена 20 млн:
платёж,
переплата, тг
|Цена 30 млн:
платёж,
переплата, тг
|Отбасы банк
|Жилищный заём:
накоплено 50 %
от стоимости жилья
|5 %
|6 лет
|120.8 тыс.,
1.2 млн
|283 тыс.,
2.4 млн
|Отбасы банк
|Промежуточный
заём
– сразу вносится 50 %,
деньги лежат
на депозите в банке
минимум 3 месяца
до достижения ОП* 2.5
Переход
Жилищный заём
|10 %
5 %
|3 года**
5 лет
|
166.7 тыс.
169.6 тыс.
Общая переплата
|
250 тыс.
258.3 тыс.
Общая переплата
*ОП — оценочный показатель, демонстрирует дисциплинированность заёмщика, влияет на решение банка о выдаче ипотеки и размер ГЭСВ
**Приведены расчёты по самому популярному подвиду промзайма «Женил». Также есть «Женил 2» и «Стандарт». Заёмщик может выбрать любой.
Что изменилось в условиях ипотек за полгода
- Несмотря на стабильную базовую ставку 16.75 % Нацбанка (держится 9 месяцев), на сегодня некоторые коммерческие банки Казахстана смягчили условия кредитования: уменьшили размер первоначального взноса, увеличили срок кредитования.
- Как сообщала Ассоциация финансистов Казахстана в мае, в некоторых банках прекратился рост ставок по большинству кредитов.
- Однако остановка роста ставок, скорее всего, связана с тем, что банки и так повысили максимально ставки зимой, а весной, когда инфляционное давление начало снижаться, ослабили напряжение.
- В то же время несколько банков, те, которые приостановили выдачу ипотек в прошлом году или сменили название, акционеров, до сих пор не возобновили ипотечное кредитование.
- Отбасы банк ужесточил условия выдачи займов.
Тенденции ипотечного рынка сегодня
— Большинство ипотечников в Казахстане стараются оформить заём на более долгий срок, чтобы снизить размер ежемесячного платежа.
— Средний размер ипотеки составляет 12.4 млн тенге.
— Средний срок: 5–7 лет.
— В мае произошёл скачок — выдали 10.5 тыс. займов на 168.5 млрд тг. Для сравнения: в январе — марте и мае оформили примерно 6–9 тыс. ипотек на 100–140 млрд в месяц.
— Средняя сумма задолженности в ипотечном секторе составляет 10.2 млн тенге.
Комиссии
При выдаче ипотеки банки взимают комиссии:
— за рассмотрение заявки в среднем 10 000 тенге;
— организацию займа до 2 % от суммы займа.
Некоторые банки не берут комиссию за организацию займа.
Есть также кредитование без комиссий, но с повышением ГЭСВ на 1.5-2 %.
Документы для рассмотрения кредитной заявки
- удостоверение личности;
- копия свидетельства о заключении брака заёмщика/созаёмщика;
- документы о доходах не менее чем за шесть последних месяцев;
- правоустанавливающие документы на залоговое жильё;
- выписка с пенсионного счёта за шесть последних месяцев.
Это стандартный пакет. Банк вправе запросить дополнительные документы.