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Ипотека в РК во втором полугодии 2023 года

pixabay.com

Krisha.kz узнала в банках РК актуальные условия ипотечного кредитования и что изменилось за полгода.

Условия ипотек в РК на 21 июля

В таблице представлены примерные расчёты на покупку жилья стоимостью 20 и 30 млн тенге с полным подтверждением доходов. Цена включает первоначальный взнос и сумму кредита. Срок кредитования брали максимальный в зависимости от банка. Условия кредитования — стандартные рыночные без привязки к зарплатным проектам банков.

Банк Перв. взнос Ставка (ГЭСВ*) Срок
ипотеки		 Цена 20 млн:
платёж,
переплата, тг**		 Цена 30 млн:
платёж,
переплата, тг
Altyn
Bank		 20 % 19.6 % 20 лет 267 тыс.,
48 млн		 400 тыс.,
72 млн
ForteBank 15 % 20.9 % 15 лет 309 тыс.,
39 млн		 492 тыс.,
62 млн
Freedom
Bank		 20 % 17.2 % 20 лет 223 тыс.,

37 млн

 334 тыс.,
56 млн
БЦК 20 % 18.7 % 15 лет 265 тыс.,
32 млн		 398 тыс.,
48 млн
Halyk
Bank		 20 % 21.6 % 20 лет 292 тыс.,
54 млн		 438 тыс.,
81 млн
Нурбанк 30 % 21.4 % 20 лет 253 тыс.,
47 млн		 379 тыс.,
70 млн

*Расчёты получены при обзвоне call-центров и через кредитные калькуляторы на сайтах банков. Окончательный расчёт годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) и платежей производится при оформлении ипотеки.
**Указан аннуитетный способ погашения ипотеки.

Что в остальных банках

Часть казахстанских банков, не указанных в таблице, либо приостановила выдачу ипотек, либо работает только по «7-20-25» или с рефинансированием.

В целом в РК 21 коммерческий банк, из которых 12 с иностранным участием, в том числе 8 дочерних.

Bereke Bank — ипотека временно приостановлена.
Jusan — нет ипотеки, только рефинансирование.
Home credit — нет ипотеки.
RBK Bank — временно приостановлена, только «7-20-25».
Евразийский банк — только рефинансирование и «7-20-25» для участников зарплатного проекта.
Исламский банк Al Hilal — ипотека приостановлена.

Банки, работающие по льготной ипотеке «7-20-25», — РБК, Евразийский, Forte, Halyk, ЦентрКредит, Altyn, Freedom.

Условия кредитования в Отбасы банке и что изменилось

Отбасы банк — единственный в РК жилищно-строительный сберегательный банк. Его отличие от коммерческих в том, что для получения лучших условий перед ипотекой нужно копить деньги не меньше трёх лет на депозите.

Тем, кто накопит 50 % от стоимости жилья, займы дают под 3.6–5 % годовых.

Но наиболее распространены промежуточные займы, когда человек приносит 50 % и получает кредит на оставшуюся сумму. Особенность в том, что ГЭСВ начисляется не на выданные банком 50 %, а на всю стоимость жилья.

По итогам 2022 года Отбасы банк выдал почти 80 тыс. ипотечных кредитов, из которых 68 % пришлись на промзаймы, а это более 54 тыс. кредитов.

Явный перевес в сторону займов со ставками значительно ниже рыночных привёл к критике Отбасы банка со стороны финансистов.

В связи с этим с прошлого года меняют условия по промежуточным кредитам:
— Первого октября 2022 г. повысили ставки до 11.5 %. Для снижения до 7 % нужно было копить деньги не меньше шести месяцев. Но люди продолжали брать промзаймы даже по 11.5 %.
— Поэтому 15 мая этого года ставки понизили до 6–10 %, но ввели обязательное условие по сроку накопления — минимум три месяца. Без этого промежуточные займы теперь вообще невозможно получить.

Мы запросили расчёты в Отбасы банке по рыночной ипотеке, исходя из новых условий кредитования:

Вид займа Ставка
(ГЭСВ)		 Срок
ипотеки		 Цена 20 млн:
платёж,
переплата, тг		 Цена 30 млн:
платёж,
переплата, тг
Отбасы банк Жилищный заём:
накоплено 50 %
от стоимости жилья		 5 % 6 лет 120.8 тыс.,
1.2 млн		 283 тыс.,
2.4 млн
Отбасы банк Промежуточный
заём
 сразу вносится 50 %,
деньги лежат
на депозите в банке
минимум 3 месяца
до достижения ОП* 2.5

Переход
на жилищный
заём

Жилищный заём

 10 %

5 %

 3 года**

5 лет

  

 

166.7 тыс.

169.6 тыс.

 

Общая переплата
7.2 млн

250 тыс.

258.3 тыс.

 

Общая переплата
10.8 млн

 

*ОП — оценочный показатель, демонстрирует дисциплинированность заёмщика, влияет на решение банка о выдаче ипотеки и размер ГЭСВ
**Приведены расчёты по самому популярному подвиду промзайма «Женил». Также есть «Женил 2» и «Стандарт». Заёмщик может выбрать любой.

Что изменилось в условиях ипотек за полгода

  • Несмотря на стабильную базовую ставку 16.75 % Нацбанка (держится 9 месяцев), на сегодня некоторые коммерческие банки Казахстана смягчили условия кредитования: уменьшили размер первоначального взноса, увеличили срок кредитования.
  • Как сообщала Ассоциация финансистов Казахстана в мае, в некоторых банках прекратился рост ставок по большинству кредитов.
  • Однако остановка роста ставок, скорее всего, связана с тем, что банки и так повысили максимально ставки зимой, а весной, когда инфляционное давление начало снижаться, ослабили напряжение.
  • В то же время несколько банков, те, которые приостановили выдачу ипотек в прошлом году или сменили название, акционеров, до сих пор не возобновили ипотечное кредитование.
  • Отбасы банк ужесточил условия выдачи займов.

Тенденции ипотечного рынка сегодня

— Большинство ипотечников в Казахстане стараются оформить заём на более долгий срок, чтобы снизить размер ежемесячного платежа.

— Средний размер ипотеки составляет 12.4 млн тенге.

— Средний срок: 5–7 лет.

— В мае произошёл скачок — выдали 10.5 тыс. займов на 168.5 млрд тг. Для сравнения: в январе — марте и мае оформили примерно 6–9 тыс. ипотек на 100–140 млрд в месяц.

— Средняя сумма задолженности в ипотечном секторе составляет 10.2 млн тенге.

Комиссии

При выдаче ипотеки банки взимают комиссии:
— за рассмотрение заявки в среднем 10 000 тенге;
— организацию займа до 2 % от суммы займа.
Некоторые банки не берут комиссию за организацию займа.
Есть также кредитование без комиссий, но с повышением ГЭСВ на 1.5-2 %.

Документы для рассмотрения кредитной заявки

  • удостоверение личности;
  • копия свидетельства о заключении брака заёмщика/созаёмщика;
  • документы о доходах не менее чем за шесть последних месяцев;
  • правоустанавливающие документы на залоговое жильё;
  • выписка с пенсионного счёта за шесть последних месяцев.
    Это стандартный пакет. Банк вправе запросить дополнительные документы.
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