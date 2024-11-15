Ипотека возвращается: казахстанцам снова дадут льготные займы на жильё

Отбасы банк привлечёт 90 млрд тенге от Азиатский банк развития для перезапуска программ «Ұмай» и «Зелёная ипотека», сообщает LS.
На первом этапе планируется выдать более 2 тысяч займов. Обе программы предусматривают сниженные первоначальные взносы и доступны для покупки жилья в любом регионе страны — без привязки к месту прописки.
Как отметила глава банка Ляззат Ибрагимова, участники программы «Ұмай» смогут выбрать жильё как на первичном рынке, так и среди строящихся объектов с гарантиями Казахстанской жилищной компании или страховыми инструментами. Первоначальный взнос составит от 20%, а в отдельных регионах — от 15%. Максимальная сумма займа — до 50 млн тенге, срок кредитования — до 25 лет.
В рамках «Зелёной ипотеки» также можно будет приобрести жильё на первичном и вторичном рынках, а также на этапе строительства. Условия по сумме кредита и сроку аналогичны — до 50 млн тенге на срок до 25 лет при первоначальном взносе от 20%.
О дате запуска программ в банке пообещали сообщить дополнительно.
