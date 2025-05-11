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Ушел и исчез. Парня разыскивают в Костанайской области

— Сегодня, 10:40
Изображение для новости: Ушел и исчез. Парня разыскивают в Костанайской области

Фото взято с сайта zhaikpress.kz

Сообщение распространили волонтеры поисково-спасательного отряда «Дос».

Они распространили ориентировки и выехали на поиски.

Изображение 1 для Ушел и исчез. Парня разыскивают в Костанайской области



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