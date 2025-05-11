По данным государственного электронного реестра на портале «Е-лицензирование», в Казахстане зарегистрировано 11914 турагентов и 634...
Сообщение распространили волонтеры поисково-спасательного отряда «Дос».
Они распространили ориентировки и выехали на поиски.
В дачном обществе "Юбилейный" Костаная бездомная собака упала в колодец с водой и не могла...
В Казахстане вступили в силу изменения, касающиеся ответственности авиаперевозчиков за овербукинг - отказ в посадке...
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